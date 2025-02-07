В эти выходные Латвия отключается от БРЭЛЛ. Что нужно об этом знать?

8 и 9 февраля будет страны Балтии отключатся от системы БРЭЛЛ, которая делает их сейчас энергетически зависимыми от России и Беларуси, и подключатся к европейской электросети. Ответственные службы и первые лица государства уверяют: сделано все, чтобы отключение прошло незаметно для потребителей электричества, но все же исключить полностью неполадки или вмешательство злоумышленников невозможно. Портал Delfi собрал в одном месте всю информацию о том, как спокойно пережить эти выходные.

Мы собрали практические вопросы, которые чаще всего задают латвийцы, готовые к "вечерам при свечах" в эти выходные: Что будет с больницами, мобильными, кодовыми замками, водой, электричками… 10 горячих вопросов про отсоединение от БРЭЛЛ

Какие меры перед отключением от БРЭЛЛ предпринимаются "на местах": В нескольких городах Латвии перед синхронизацией электросетей отключат светофоры

Вы можете подробно узнать о том, как технологически организован процесс отключения и подключения, в какой момент мы "оторвемся" от БРЭЛЛ, сколько времени будем существовать в автономном режиме и когда наладим контакт с Европой - На выходных Латвия отключится от российской энергосети. Самый полный обзор: что надо знать и как готовиться к рискам?

Ознакомьтесь с тем, как нас успокаивали и одновременно предупреждали о рисках первые лица государства: Отключение от БРЭЛЛ: страны Балтии подготовлены, но исключить провокации нельзя, признал Ринкевич

Мы очень надеемся на то, что потребители электричества - то есть, все-все жители страны - действительно не заметят, что произошло отключение от БРЭЛЛ и подключение к европейской сети, как это предусматривает основной и наиболее вероятный сценарий развития событий, ведь Отключение от БРЭЛЛ - это еще и тест на доверие к государству.

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