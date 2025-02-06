В нескольких городах Латвии перед синхронизацией электросетей отключат светофоры

В связи с отключением стран Балтии от российской энергосистемы и присоединением к общей европейской энергосети в нескольких городах Латвии планируется отключить светофоры, сообщает агентство LETA.

Комиссия гражданской защиты Резекне приняла решение отключить светофоры в городе с 20:00 пятницы, 7 февраля, до 17:00 субботы, 8 февраля, чтобы предотвратить возможные технологические риски в работе светофорных систем. Муниципалитет призывает участников дорожного движения в этот период соблюдать дорожные знаки и быть особенно внимательными на дорогах.

Управление коммунального хозяйства Даугавпилса также сообщает, что 7 февраля в 22:00 будут отключены все светофоры города, возможны сбои в системе городского освещения. Жителей и водителей просят быть осторожными на нерегулируемых перекрестках и в местах с недостаточным освещением.

Компания SIA Daugavpils ūdens подготовила резервные генераторы для обеспечения водоснабжения и канализационных услуг, особенно на объектах критической инфраструктуры. Также подготовлены бочки с питьевой водой, которые при необходимости будут установлены в местах с нарушенным централизованным водоснабжением.

Компания SIA Daugavpils siltumtīkli приняла меры для сохранения работоспособности системы управления теплоснабжением и технического оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Проведены осмотры тепловых станций и разработан план действий в чрезвычайных ситуациях. Специалисты дежурят для мониторинга ситуации и оперативного реагирования при необходимости.

Специалисты SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums будут работать в режиме повышенной готовности, обеспечивая доступность аварийной службы и телефонов. Особое внимание уделяется домам с лифтами. Жителей призывают по возможности избегать использования лифтов в выходные дни. В домах с электрозамками перебои с электроснабжением не должны вызвать проблем, так как механизмы блокировки дверей автоматически отключатся.

Компании SIA Daugavpils satiksme и SIA Daugavpils autobusu parks подготовят дополнительные автобусы, заправят их топливом и зарядят аккумуляторы, чтобы в случае перебоев с электричеством обеспечить дополнительные рейсы общественного транспорта вместо трамваев.

Муниципалитет Елгавы также разработал план действий для обеспечения непрерывности работы служб в случае перебоев с электроснабжением во время процесса синхронизации. Жителей просят в темное время суток иметь при себе заряженный мобильный телефон и фонарик, а также носить светоотражатели.

При необходимости муниципальная полиция и члены Земессардзе будут готовы регулировать движение на оживленных перекрестках города.

Компания SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, управляющая жилым фондом, разместила у многоквартирных домов объявления с просьбой воздержаться от использования лифтов в выходные дни.

Ранее сообщалось, что на выходных страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и присоединятся к общей европейской энергосети, которая по мощности генерации в три раза превышает российскую. Это крупнейший проект по обеспечению энергетической независимости и безопасности региона, реализуемый операторами систем передачи электроэнергии Латвии, Эстонии и Литвы. За 15 лет было проделано значительное количество работы для успешного присоединения к европейской энергосистеме и обеспечения стабильности электроснабжения.

Февраль выбран для перехода, так как в это время в регионе выше уровень выработки электроэнергии и ниже вероятность экстремальных погодных условий.

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