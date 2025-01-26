Министры стран Балтии: к отключению от России и к подключению к Европе все готово

Через две недели страны Балтии полностью отключатся от контролируемой Россией энергосети БРЭЛЛ и подключатся к единой электросети Европы, заявили министры энергетики Балтии на встрече с журналистами в пятницу.

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис (СЗК) отметил, что на встрече обсуждались все аспекты предстоящего отключения от сети БРЭЛЛ и синхронизации с европейской электросетью.

Мелнис выразил благодарность операторам энергосистем Балтии за проделанную работу и соблюдение графиков. "Этот проект требует огромных усилий, и сейчас мы находимся на последних метрах пути", — подчеркнул он.

Он добавил, что пока не зафиксировано никаких провокаций со стороны России, но страны готовы к альтернативным сценариям в случае возможных рисков или угроз.

Министр климата Эстонии Йоко Алендер заявила, что страны Балтии стремятся стать полностью независимыми от России. "Мы хотим, чтобы электроэнергия передавалась только между партнерами, которым можно полностью доверять", — сказала она.

Алендер подчеркнула, что переход с одной сети на другую будет осуществлен так, что потребители его не заметят. По ее словам, после полной синхронизации с европейской сетью ключевой задачей станет обеспечение безопасности энергосистемы.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас назвал этот момент историческим и открывающим новую главу в сотрудничестве стран Балтии. "Все возможные сценарии рассмотрены и проанализированы, поэтому обществу не о чем беспокоиться", — добавил он.

Все три министра заверили, что мониторинг энергосетей ведется постоянно, а соответствующие структуры готовы к возможным провокациям. "У нас есть сценарии действий на случай инцидентов", — подчеркнул Мелнис. Вайчюнас добавил, что пока нет свидетельств попыток вмешательства в работу сети или в процесс отключения от БРЭЛЛ.

Литовский министр предупредил о вероятности дезинформационных кампаний, однако отметил: "Наш ответ будет однозначным — мы готовы, а наша система стабильна как никогда".

Алендер также подтвердила, что возможные риски учтены и планы по синхронизации с европейской сетью остаются неизменными. "Синхронизация направлена на защиту наших систем от влияния России", — добавила она.

По словам министров, синхронизация с европейской сетью не окажет значительного влияния на цены на электроэнергию. Напомним, что отключение от энергосети BRELL и подключение к единой европейской сети запланировано на 7–9 февраля.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !