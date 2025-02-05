Отключение от БРЭЛЛ: страны Балтии подготовлены, но исключить провокации нельзя, признал Ринкевич

8 и 9 февраля страны Балтии отключатся от российской энергосистемы БРЭЛЛ и присоединятся к единой европейской сети. "Сейчас вся информация, которая есть в моем распоряжении свидетельствует о том, что страны Балтии максимально подготовлены. Но мы не можем исключить какие провокации, поэтому службы безопасности как Латвии, так и других стран - в повышенной готовности, как и другие учреждения, особенно отвечающие за электроснабжение", - заявил президент Эдгар Ринкевич на пресс-конференции после встречи с премьером Эвикой Силиней.

По словам президента, можно ожидать компаний дезинформации, которые уже понемногу наблюдаются. Возможны, сказал Ринкевич, и иные неприятные провокационные выходки. "Но я думаю, то, что мы сейчас делаем в целом, укрепляет нашу независимость в энергетической сфере. То, что мы присоединяется к электросети Европейского союза - очень и очень значимо", - подчеркнул президент.

"У нас есть необходимое техническое обеспечение, доставленное в Латвию, чтобы мы обеспечили при необходимости те мощности, которые гарантирует сбалансирование электроэнергии. Все три страны Балтии работают вместе, чтобы рассчитать, как одна другую может дополнить, если у одной из стран-участниц возникнет нехватка или избыток электричества. Для нас важно - и хорошо, что сейчас теплая погода - обеспечить необходимые мощности", - сказала, в свою очередь, Эвика Силиня.

"Ясно, что на случай какой-то абсолютно кризисной ситуации подготовлено то, что нужно делать и какие решения нужно принимать. Готовность высокая", - заверила премьер. Силиня подчеркнула, что задействованы будут также Национальные вооруженные силы (НВС) и "Земессардзе" на случай, в том числе, и гибридных атак, которые могут усложнить процесс отключения от БРЭЛЛ.

"Я призываю жителей следить за информацией в официальных медиа и каналах, если внезапно понадобится информация, поскольку там информация обязательно будет", - заверила Силиня, подчеркнув, что подготовлен и план по оповещению населения, включая в каких временных рамках и что будет происходить.

"Ясно, что риски есть. Мы это очень хорошо понимаем. Риски известны. Но есть и резервные планы, как справляться с этими рисками, если они возникают", - сказала глава правительства.

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