Полная автономность: отключение Латвии от БРЭЛЛ не привело к проблемам с электричеством

До середины дня отключение стран Балтии от российской электросети не привело к проблемам с электроснабжением в Латвии, сообщает агентство LETA.

Руководитель отдела коммуникации АО Augstsprieguma tīkls (AST) Лива Егере сообщила, что электроэнергетические системы стран Балтии продолжают работать в "островном режиме" и автономно контролируют стабильность частоты электросети.

Система энергоснабжения в Латвии стабильна и надежна, подчеркивает AST. В соответствии с программой испытаний изолированной работы операторы систем передачи Балтии проводят тест на устойчивость частоты для проверки надежности сети.

Общий расход электричества в странах Балтии сейчас составляет примерно 3600 мегаватт, а в наших странах производится около 3300 мегаватт.

Согласно наблюдениям агентства ЛЕТА, на цифровой карте, опубликованной на сайте AST, на которой можно следить за состоянием энергоснабжения в Латвии, частота энергосистемы в основном держится на уровне 50 герц, время от времени немного повышаясь или снижаясь. В европейских электросетях используется частота 50 герц. Частота переменного тока указывает, сколько раз в течение одной секунды колеблется напряжение переменного тока и сила тока.

В свою очередь, карта отключений электричества АО Sadales tīkls свидетельствует о том, что сейчас по всей Латвии меньше десяти отключений электричества, что оценивается как несущественное число отключений.

Государственная полиция в распространенном заявлении подчеркивает, что она продолжает следить за ходом событий и работает в усиленном режиме по всей Латвии. До сих пор подключение стран Балтии к общей европейской энергосети идет без инцидентов, считают в полиции.

Отключение стран Балтии от российской электросети произошло утром в субботу и прошло успешно. Сейчас страны Балтии работают в автономном режиме, а завтра запланировано подключение к единой сети Европы.

В момент, когда синхронизация будет завершена, Литва, Латвия и Эстония присоединятся к крупнейшей в мире синхронной сети, охватывающей более 400 млн потребителей в 26 странах.

До сих пор страны Балтии были частью синхронной зоны, которую контролировала Россия.

Присоединение к европейской сети обеспечит независимый, стабильный и надежный контроль частоты в электросетях Балтии, а также повысит энергетическую безопасность в регионе, пояснили в AST.

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