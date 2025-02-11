"Волшебной палочки не будет". Спрудс прокомментировал возможность посадки дронов над критической инфраструктурой

Сажать беспилотники над объектами гражданской критической инфраструктуры непросто, и нужно учитывать, что волшебной палочки не будет, заявил в интервью Латвийскому радио министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Говоря об инциденте с дронами в Рижском аэропорту, министр подчеркнул, что его позиция ясна - такие дроны должны быть сбиты, их нужно сажать способами, которые оправданы в конкретной ситуации. Аэропорт - гражданский объект, поэтому, скорее всего, вряд ли будут использоваться системы оружия, которые могут затронуть не только здания, но и людей, пояснил Спрудс.

"Скорее всего, не захотите, находясь в одном из самолетов, чтобы мы использовали ракеты ПВО для стрельбы по дронам", - сказал министр.

Как подчеркнул Спрудс, каждый должен знать свою зону ответственности. В случае с аэропортом речь идет об объекте гражданской критической инфраструктуры, где основная ответственность лежит на владельце объекта. Затем идет Министерство внутренних дел, службы безопасности, которые отвечают за критическую инфраструктуру, а Национальные вооруженные силы выполняют вспомогательную функцию.

"Вооруженные силы отвечают за предотвращение угроз границам, военным объектам и армии в целом. Не каждый беспилотник, который залетает на летное поле, либо летит над другими объектами, обязательно представляет собой военную угрозу", - подчеркнул министр.

В то же время Спрудс признал, что посадить эти дроны не так-то просто, о чем свидетельствует и опыт других стран. В таких случаях могут использоваться системы противодействия беспилотникам, которые в значительной степени являются системами подавления, но и здесь есть свои ограничения, пояснил министр. В частности, беспилотник может очень быстро прилететь и очень быстро улететь, поэтому даже если он будет замечен, посадить его - не самая простая задача.

"Мы должны это учитывать, волшебной палочки здесь не будет", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, 13 января в воздушном пространстве Латвии были введены три краткосрочных ограничения. Все они были связаны с зафиксированными полетами дронов на территории Рижского аэропорта.

В полетах использовалось несколько беспилотников. По данным CAA, системы защиты не идентифицировали дроны, поскольку у них была отключена функция, позволяющая их обнаружить.

Согласно информации в распоряжении CAA, дроны могли быть запущены преднамеренно с целью поставить под угрозу безопасность полетов самолетов гражданской авиации или намеренно помешать работе латвийской гражданской авиации.

В связи со случившимся CAA обратилось в Госполицию и Службу государственной безопасности, попросив расследовать угрозу отрасли гражданской авиации в рамках уголовного процесса.

В Госполиции сообщили, что будет начато расследование уголовного процесса о незаконном пилотировании дронов в аэропорту "Рига".

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