На случай войны или катастрофы. Правительство определилось с тем, как будут создаваться убежища

Во вторник, 11 февраля, Кабинет министров поддержал изменения, подготовленные Министерством внутренних дел (МВД), к Закону "О гражданской обороне и управлении катастрофами", и предусматривающие, что в отдельных группах зданий убежища должны быть обязательно. Также утверждено регулирование создания убежищ, приспособления помещений под убежища, и использования убежищ в случае войны или катастрофы.

В настоящее время в Латвии нет действующего нормативного акта, который регулировал бы создание убежищ, приспособление помещений под убежища и использование убежищ в случае военного конфликта, войны или катастрофы.

Три категории убежищ

Законопроект предусматривает, что убежища будут разделены на три категории.

Убежища первой категории предназначены для защиты от ударной волны взрыва, воздействия химических боевых веществ, ионизирующего излучения, радиоактивной пыли и осколков. Убежища первой категории должны быть оборудованы соответствующими фильтрами, обеспечивающими избыточное давление воздуха, а также устройствами, которые могут создавать пригодную для дыхания среду в случае отсутствия подачи воздуха снаружи.

Убежища второй категории предназначены для защиты от ударной волны взрыва, воздействия ионизирующего излучения и осколков. В отличие от убежищ первой категории, убежища второй категории строятся с меньшей толщиной стен и перекрытий, что обеспечивает защиту от ударной волны с меньшим избыточным давлением. Они не оснащаются фильтрами для защиты от химических и токсичных веществ и устройствами для создания пригодной для дыхания среды в случае отсутствия подачи воздуха извне.

Убежища третьей категории, созданные путем адаптации существующих зданий или их частей, предназначены для уменьшения воздействия ударной волны взрыва и осколков.

Законопроект предусматривает:

Убежища первой категории будут строиться в новых зданиях, где планируется размещение объектов критической инфраструктуры категорий A и B, и где персонал должен находиться постоянно.

Убежища второй категории будут возводиться при строительстве новых многоквартирных домов высотой более пяти наземных этажей, общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, университетов, стационарных медицинских учреждений и других общественных зданий общей площадью от 2500 квадратных метров.

Убежища третьей категории будут создаваться путем приспособления зданий или их частей, находящихся в подвалах или подземных уровнях.

Объекты двойного назначения

По возможности убежища должны быть спроектированы так, чтобы их можно было использовать как объекты двойного назначения, например, подземные парковки или хозяйственные помещения. Это позволит снизить затраты на их строительство и обустройство.

В то же время эти помещения предназначены для обеспечения и для защиты населения в случае войны или катастрофы, и соответственно, необходимо приспособить их под этим нужды согласно требованиям нормативных актов.

Законопроект предусматривает, что требование о строительстве новых убежищ 1-й и 2-й категорий будет применяться к строительным проектам, начатым после 1 января 2026 года. В законопроекте термин "строительство" используется в соответствии с регулированием, установленным Законом "О строительстве".

Согласно законопроекту, владелец убежища обязан обеспечивать его содержание, включая регулярную проверку работоспособности имеющегося оборудования. В случае угрозы владелец убежища должен обеспечить его доступность, в частности, открыть входные двери.

Права, обязанности и полномочия самоуправлений

Самоуправления будут обязаны информировать общество о расположении убежищ на своей административной территории.

Законопроект предусматривает право самоуправлений, на основании решения думы, участвовать в строительстве или оборудовании убежищ и обеспечении их необходимым оснащением, в том числе, в частных зданиях и помещениях, на добровольной основе и в соответствии с финансовыми возможностями.

Имущество самоуправлений будет передаваться в соответствии с положениями Закона "О предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица" и Закона "Об отчуждении имущества публичного лица".

Законопроект предусматривает, что местное самоуправление издает обязательные правила, в которых устанавливается порядок, в соответствии с которым владелец или управляющий зданием или помещением получает поддержку самоуправления для строительства, оборудования или оснащения убежища.

В обязательных правилах необходимо определить, какие объекты могут претендовать на получение поддержки, включая критерии, которым должен соответствовать данный объект, кто и каким образом инициирует вопрос о необходимости поддержки для конкретного объекта, порядок подачи заявки на поддержку в самоуправление, процесс оценки заявок, в каких случаях поддержка не предоставляется, а также определить объем поддержки и порядок ее предоставления.

Делегирование думе самоуправления полномочия издавать обязательные правила, устанавливающие порядок предоставления поддержки для строительства, оборудования или оснащения убежищ, является необходимыми, поскольку право лица требовать и получать поддержку от самоуправления должно быть определено во внешнем нормативном акте.

Предполагаемое делегирование думе самоуправления права определить в обязательных правилах порядок предоставления поддержки на строительство, обустройство или оснащение убежищ необходимо, чтобы у самоуправления и частных лиц была ясность относительно рассмотрения заявок и создания убежищ.

Полномочие на издание обязательных правил необходимо, поскольку у самоуправлений могут быть разные финансовые возможности для поддержки строительства, обустройства или оснащения убежищ. Кроме того, следует предусмотреть, что такое полномочие дает думе самоуправления право издавать соответствующие обязательные правила, но не возлагает на нее обязанность делать это.

Когда в новых зданиях можно не обустраивать убежище

Законопроект предусматривает установить исключения, согласно которым исполнительный директор самоуправления, на основании заявления инициатора строительства, принимает решение о том, что убежище второй категории не требуется строить, если строительство убежища увеличивает строительные расходы более чем на 50% от общей стоимости строительства здания или если в радиусе 300 метров от строящегося объекта уже существуют убежища, которые обеспечивают 100% защиту зарегистрированных жителей, а также 100% защиту количества людей, предусмотренного для строящегося объекта.

Такое регулирование включено, поскольку самоуправление лучше всего осведомлено о своей территории, количестве проживающих в ней жителей и их расположении в соответствии с декларацией места жительства, а также о развитии территории.

В целях эффективности расходования финансовых средств в законопроект включена норма, предусматривающая, что исполнительный директор самоуправления принимает решение о разрешении строительства общего убежища для двух или более зданий, если расположение убежища обеспечивает его доступность для людей, находящихся в соответствующих зданиях, на расстоянии не более 300 метров. Общее убежище также должно обеспечивать вместимость, соответствующую количеству людей в этих зданиях.

Законопроект предусматривает, что при реконструкции или перепланировке здания с убежищем, включая изменение его функционального назначения, убежище должно быть сохранено. Под реконструкцией или перепланировкой понимаются действия, указанные в Законе "О строительстве".

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) на заседании правительства спросил, будет ли распространяться требование отводить помещения под убежища, к арендным домам, которые планируется строить в регионах.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") указал, что в данном случае предусмотрено, что исполнительный директор самоуправления будет иметь право принять решение о том, что убежища строить не нужно, если это существенно увеличит стоимость проекта. Также он отметил, что это будет зависеть от типа здания, и будут предусмотрены исключительные случаи.

Укрытие обеспечено для примерно полумиллиона жителей

Поправки, утвержденные правительством, еще должен будет принять Сейм.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) на данном этапе проверила подвальные помещения 3200 государственных и муниципальных зданий. Из них 398 были признаны соответствующими требованиям для убежища, а 1254 — частично соответствующими. Таким образом, в случае угрозы укрытие обеспечено для примерно полумиллиона жителей, сообщило МВД агентству LETA.

VUGD также передала самоуправлениям знаки, обозначающие место убежищ, эти таблички необходимо размещать на зданиях для обозначения местоположения укрытий. Собранные VUGD данные показывают, что на зданиях самоуправлений и государственных учреждений уже установлено более 950 знаков убежищ. Размещение информации о местоположении убежищ на своей территории - обязанность самоуправлений.

Для обеспечения финансовой поддержки создания убежищ и приспособления помещений под убежища, на заседании тематического комитета фондов ЕС была достигнута договоренность о выделении 20,9 миллионов евро на адаптацию и оснащение объектов гражданской обороны. При этом планируется, что не менее 500 государственных и муниципальных объектов будут приспособлены и оснащены в соответствии с объемом, указанным в руководящих принципах для объектов третьей категории.

Дополнительное финансирование также планируется получить от Финансового инструмента Европейской экономической зоны и Норвегии.

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