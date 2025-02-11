Силиня: лидерство женщин играет важную роль в продвижении гендерного равенства

Лидерство женщин имеет важное значение для продвижения гендерного равенства, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, выступая во вторник со вступительной речью на форуме по гендерному равенству в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщила советница Силини Элина Лидере, чтобы способствовать более широкому участию женщин в бизнесе и технологической сфере, премьер-министр на Всемирном правительственном форуме поделилась опытом Латвии в области гендерного равенства и его реализации.

"Еще шесть месяцев назад во всех странах Балтии премьер-министрами были женщины, а сейчас нас только три женщины-премьера во всем Европейском союзе", — подчеркнула Силиня, отметив, что женщины во главе правительств служат примером и вдохновением для других женщин не бояться вызовов и стремиться к достижению своих целей.

В своей речи на форуме премьер-министр также рассказала о поддержке Латвией Украины, открывшей три центра реабилитации для женщин, где предоставляется медицинская, психологическая и юридическая помощь.

"В нынешней геополитической ситуации, когда в мире идут войны и конфликты, на повседневную жизнь влияют изменения климата, а во многих местах все еще необходимо бороться с бедностью, мы должны объединить усилия для противодействия насилию и расширения возможностей женщин на рынке труда и в общественной жизни", — заявила Силиня.

Помимо обеспечения безопасности как первоочередного приоритета, она подчеркнула роль образования в повышении гендерного равенства. По ее словам, инвестиции в образование девочек, развитие интереса к технологиям и STEM-направлениям — это вклад в будущее рабочей силы, лидеров и новаторов, создающий основу для устойчивого развития.

Премьер-министр также отметила, что в сотрудничестве с неправительственной организацией Riga TechGirls удалось обучить более 600 женщин в Намибии, Замбии и Зимбабве возможностям в области технологий, предпринимательства и лидерства. В этом году проект продолжится в Намибии, Эфиопии и Руанде.

Одним из ключевых приоритетов и первых достигнутых результатов правительства Силини стала борьба с насилием в семье: в Латвии была ратифицирована Стамбульская конвенция, и утвержден план по предотвращению и борьбе с семейным насилием, отмечает канцелярия премьер-министра.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !