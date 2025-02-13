Бывший командующий НВС: в Украине стабильного мира пока не будет, лишь "вариации на тему перемирия"

Стабильный мир в Украине в ближайшие годы не прогнозируется, и вместо этого ожидаются лишь "вариации на тему перемирия", такое мнение в беседе с агентством LETA выразил бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймондс Граубе, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По мнению Граубе, пока рано судить, что означают заявления Трампа после телефонного разговора, поскольку громких и противоречивых высказываний от американского политика в различных вопросах, включая тему войны, звучит немало. Подробности разговора обществу неизвестны, подчеркнул бывший военный.

"Только дальнейшие действия и их результаты покажут, о чем придется беспокоиться Украине, Латвии и Европе", — отметил Граубе.

В то же время настоящую обеспокоенность у него вызвало заявление нового министра обороны США Пита Хегсета о том, что вступление Украины в НАТО нереально, а восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года, — недостижимая цель.

Хотя Хегсет высказал то, о чем ранее заявляли многие мировые аналитики, Граубе удивила такая позиция от США уже на столь раннем этапе, еще до начала реальных мирных переговоров.

Можно с уверенностью прогнозировать, что стабильного и безопасного мира в ближайшие годы не будет, считает Граубе. Вместо этого возможны лишь различные варианты перемирия, например, проведение демаркационной линии, подобной нынешней границе между Северной и Южной Кореей.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него состоялся "продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Также Трамп отметил, что договорился с Путиным "незамедлительно" начать переговоры о прекращении развязанной Россией войны против Украины. В тот же день прошел разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались пути окончания войны.

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