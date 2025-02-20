Сразу напишу заявление на увольнение. Готовы ли работники госструктур вернуться с удаленки?

Если всем госслужащим придется вернуться к очной работе, как предлагают президент и премьер, то как минимум часть их них напишет заявления об уходе. Delfi поговорил с несколькими людьми, которые сейчас работают в сфере госуправления удаленно.

После заявлений Эдгара Ринкевича и Эвики Силини о том, что госуправление должно отказаться от удаленной работы, в обществе начались бурные дискуссии. Может ли переход к очной работе повысить производительность труда? Что делать семьям, уже переехавшим в регионы?

Юлия стала бы самозанятой

"Работа юриста — это одинокая работа", — говорит Юлия Миллере. Ее физическое рабочее место находится в Риге, в самом центре.

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