NEPLP заблокировал еще девять сайтов с российской пропагандой

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к нескольким кремлевским пропагандистским сайтам, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Отныне в Латвии больше не будет доступно содержание сайтов www.vm.ru, www.gorod55.ru, www.cheltoday.ru, www.tvspb.ru, www.moika78.ru, www.murman.tv, www.kprf.ru, www.tvkrasnodar.ru и www.dan-news.ru.

Согласно оценке содержания порталов, оно противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности - опубликованная информация соответствует посылам росийской агрессивной военной пропаганды, поддерживает и оправдывает вторжение России в Украину и оккупацию РФ ряда областей Украины. Также опубликованная на этих сайтах информация может создать ложное впечатление о развязанной Россией войне в Украине, а также способствовать опраданию российских военных преступлений в латвийском обществен.

Было сделано заключение, что порталы содержат пропагандистскую информацию о событиях в России и мире, которую создает и распространяет Россия, предвзятое и одностороннее освещение событий в Украине, новости о "специальной военной операции" в Украине в соответствии с российской пропагандой, а также информацию, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвийской Республики. Такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное впечатление о мировых событиях, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и представлять угрозу нацбезопасности, говорится в решении NEPLP.

С начала полномасштабной войны в Украине Латвия заблокировала доступ к большому количеству кремлевских пропагандистских СМИ - как к тем, которые более известны, так и к российским сайтам местного значения, распространяющим кремлевскую пропаганду и дезинформацию.

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