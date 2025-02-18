Путин фактически проиграл войну, считает Браже

Владимир Путин фактически проиграл войну с Украиной, так как экономика России, зависящая от войны, рушится, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") на пресс-конференции после заседания правительства во вторник, 18 февраля.

Комментируя состоявшиеся сегодня так называемые "мирные переговоры" между США и Россией и возможные требования России к США для прекращения войны, в том числе сокращение присутствия НАТО в странах Балтии, Браже отметила: "Путин может требовать что угодно. Это не ново. То, чего Россия не добилась на поле боя, она не добьется и за столом переговоров".

Министр иностранных дел ознакомилась с отчетом о встрече представителей США и России. "Кажется, что каждый вел свои переговоры. Но по сути там мало содержания", — сказала Браже, напомнив, что США объявили о проведении высокоуровневых переговоров о прекращении войны в поиске решений, приемлемых для всех сторон.

Браже подчеркнула необходимость продолжать поддержку Украины. "Путин хотел трехдневную войну, но прошло уже три года. Путин фактически проиграл войну. Экономика рушится, поскольку это военная экономика, которая больше не может себя поддерживать. Поэтому поддержка Украины — главное, что может дать Европа", — подчеркнула глава МИД.

Также она отметила, что в интересах Латвии, чтобы в результате переговоров между США и Россией не был ослаблен санкционный режим ЕС в отношении агрессора.

Браже сообщила, что на следующей неделе правительство рассмотрит очередной пакет санкций ЕС против России, включая ограничения в отношении "теневого флота" судов, введение новых тарифов для России и Беларуси и другие меры.

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