Россия и США готовят "план по Украине", Европа — в шоке. Главное за вторник, 18 февраля

Россия и США договорились "начать процесс по украинскому урегулированию", в школах Латвии стало меньше учителей с гражданством России и Беларуси, в пожаре погибла пятилетняя девочка. А теперь подробно о самом главном событии дня — исторических переговорах в Эр-Риаде.

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Что случилось?

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры представителей России и США. Это была первая встреча за время с начала полномасштабной российско-украинской войны. По данным поддерживающего Трампа телеканала Fox News и европейских политиков , Вашингтон и Москва обсуждают трехступенчатый план перемирия: прекращение огня, проведение выборов в Украине и только после этого — подписание окончательного мирного соглашения. Участники переговоров официально этот сценарий не комментируют. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил журналистам, что "не видел этой информации".

Стороны заранее анонсировали, что разговор в Эр-Рияде — не переговоры о прекращении войны в Украине, а только предварительные консультации и обсуждение возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Тем не менее весь мир с напряжением следил за почти пятичасовыми переговорами. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, а также группа приближенных лично к Путину людей, от Соединенных Штатов — госсекретарь Марко Рубио и советники Трампа.

Представителей ЕС и Украины не позвали в Эд-Рияд. Президент Украины Владимир Зеленский и до, и после этих переговоров заявил, что Киев никогда не пойдет на ультиматумы России.

В Брюсселе пока воздерживаются от официальных комментариев. Но личные оценки уже звучат. "Выборы – это подарок Трампа Путину, — говорит евродепутат от Германии Сергей Лагодинский ("Зеленые"). — Путин ненавидит Зеленского, потому что тот сорвал его планы по подчинению Украины, и мечтает после изнурительной войны привести к власти пророссийского кандидата. Для Трампа также было бы удобно получить президента, который был бы настолько слаб, что уступил бы все украинские ресурсы. Нам, европейцам, должно быть совершенно ясно, что выборы должны проходить ПОСЛЕ финального этапа, а не до него". Лагодинский является главой делегации Европарламента в Euronest - организации межпарламентского сотрудничества со странами Восточного партнерства.

По неофициальной информации, циркулирующей в Брюсселе, Трамп пытается навязать Украине такое соглашение, где Евросоюз будет платить за мир. И тут у ЕС могут быть три стратегии: подписаться на условия Трампа (на случай, если Украина согласится), с негодованием эти условия отвергнуть (но будет странно так делать, если Украина согласится), ждать, пока что-то прояснится (наиболее вероятный сценарий). Параллельно уже начались разговоры, что делать с обороной — НАТО зависит от США, а они устраняются из Европы. Один из вариантов — создание европейской армии и европейского филиала НАТО.

Днем ранее в Париже лидеры Евросоюза пытались разработать стратегию поддержки Украины с учетом новых обстоятельств. Однако никакого конкретного решения , в том числе по вопросу отправки европейских военных в Украину, принято не было. Пока только две страны – не входящая в ЕС Великобритания и Швеция – дали понять , что готовы послать свой контингент при необходимости в послевоенную Украину, правда, тоже при соблюдении ряда условий.

В качестве дополнительных триггеров для Европы стали прогнозы , что Трамп может вывести американские войска из стран Балтии, и новые имущественные претензии Вашингтона. На полях Мюнхенской конференции контакты между американцами и украинцами касалась передачи США прав на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Соглашение пока подписано не было. Трамп, возможно, рассматривает этот договор как компенсацию уже потраченных на поддержку Украины средств, а не как составную часть гарантий безопасности этой стране.

Почему это важно?

Для Европы сближение Трампа и Путина так же важно, как и для Украины. Это вопрос имиджа, геополитического влияния, необходимости коммуникации со своим электоратом и передела сил внутри ЕС. Хотя все вовлеченные в украинский кризис страны стремятся в итоге к миру, даже в странах Запада наметились разногласия о том, на каких условиях можно и нужно договориться с президентом Путиным, начавшего почти три года назад агрессивную войну в Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила , что любое мирное соглашение, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен, у которой конфликт с Трампом по поводу Гренландии, высказала доминирующую среди европейских лидеров мнение, что для окончания войны необходима именно победа над Россией. А Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, главный "диссидент" европейской политики и друг Трампа, прокомментировал так: "война на Украине может превратиться в "Афганистан" Евросоюза, мучительное и дорогостоящее столкновение, из которого "нет выхода"".

Общее тяжелое впечатление от происходящего дополнило и скандальное выступление вице-президента США Джея Вэнса на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Второе лицо американской политики, по сути, обвинил страны Евросоюза в отходе от принципов демократии и свободы: "Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки".

Что будет дальше?

Очевидно, что американский президент очень спешит "завершить" украинский кризис, что, видимо, отражает его приоритеты — подготовку к противостоянию с Китаем. Последние успехи россиян на поле боя также побуждают его стремиться к подписанию соглашения до того, как военное счастье окончательно отвернется от украинцев, что вполне возможно.

Для европейских политиков такая позиция неприемлема, поскольку украинское руководство все еще демонстрирует волю к сопротивлению. Однако без американской помощи, по признанию Зеленского, продолжать борьбу будет очень сложно. Глава Пентагона Пит Хегсет уже заявил , что в рамках дипломатического урегулирования возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично, как и вступление страны в НАТО.

Накануне Мюнхенской конференции аналитики Bloomberg описали три возможных сценария завершения российско-украинской войны. Худшим для Киева считается тот, при котором Трамп утратит интерес к будущему Украины до заключения соглашения с РФ, прекратив любую военную и финансовую помощь. И тогда война с Путиным станет исключительно проблемой Европы.

Что еще случилось?

Пока США и Россия обсуждали судьбу Украины без Киева, Владимир Зеленский приехал в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждали события в Украине и в черноморском регионе.

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