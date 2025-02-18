Олимпиада для школьников: результаты аннулированы из-за подозрений в использовании ИИ

На этой неделе несколько десятков школьников и их школы получили уведомления об аннулировании результатов на районном этапе одной из олимпиад. В Государственном агентстве развития образования (VIAA) уверены, что учащиеся могли использовать искусственный интеллект при выполнении заданий дистанционно, пишет LSM.

Школьники могут оспорить это решение, после чего их работы будут пересмотрены. Однако организаторы олимпиад отмечают, что уверены в факте нарушения и подчеркивают необходимость более тщательной разработки заданий в будущем, а также важность академической честности среди учащихся.

На республиканском уровне обман исключен

Подозрения в использовании ИИ на районных олимпиадах у VIAA появились еще год назад. Но в этом году есть обоснованные сомнения в отношении 36 участников одной из олимпиад, которые, возможно, выполнили задания с помощью искусственного интеллекта.

"Есть подозрения, что ученики использовали недопустимые вспомогательные инструменты для ответов на некоторые вопросы. Авторы заданий обладают большим опытом в их создании. Еще в прошлом сезоне появлялись подобные сигналы", — говорит руководитель отдела поощрения одаренных учащихся VIAA Майя Бутлере-Берзиня.

О какой именно олимпиаде идет речь, в VIAA пока не говорят, так как учащиеся, чьи результаты аннулированы, могут обжаловать решение. Известно, что об этом они узнали в начале недели.

На республиканских олимпиадах, где все участники выполняют задания в Риге, рисков нет, но на районных этапах, которые часто проходят дистанционно, исключить такие случаи невозможно.

Школьники знают о возможностях ИИ

Ученики 12-го класса Рижской технической университетской средней школы инженерных наук участвуют в различных олимпиадах.

"Если задание выполняется дистанционно, например, дома, то можно использовать ИИ. Я участвовал в олимпиадах, где другие так делают. Я этим не занимаюсь, я немного старомоден и не использую ИИ, чтобы помогать себе в учебе", — рассказал ученик 12-го класса Эдвардс.

Отмечается, что это школа, куда по конкурсу принимают лучших учеников, и она не связана с выявленными нарушениями.

Задания не должен решать ИИ

С развитием технологий школы и экзаменаторы должны находить способы предотвратить недобросовестные действия.

Учитель программирования и информатики RTU Артурс Кемпелис считает, что задания должны быть такими, чтобы ИИ не мог их выполнить: "Более сложные, с элементами, которые без участия человека решить невозможно. Думаю, к этому все и идут. Не стоит полностью запрещать ИИ".

Организаторы олимпиад уже внедряют такие меры. "В этом году организаторы подошли к задаче креативно и включили в задания специальные элементы, которые служат индикатором честности. Если ученик дает слишком детальный или даже абсурдный ответ, становится ясно, что использовался ИИ", — пояснила Бутлере-Берзиня.

Школьникам напоминают, что, прибегая к помощи ИИ вместо самостоятельного изучения, они обманывают, в первую очередь, самих себя. Вопросы академической честности теперь актуальны не только в вузах, но и в школах.

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