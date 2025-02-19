На обустройство убежищ в Латвии направят 22 миллиона евро из фондов ЕС

Чтобы ускорить создание и адаптацию убежищ в Латвии, Тематический комитет фондов Европейского Союза решил выделить на эти цели 22 миллиона евро из Европейского фонда регионального развития (ERAF). В среду муниципалитетам направлено предложение о возможном распределении финансирования, сообщает LSM.

Планируется, что эти средства позволят адаптировать и оборудовать в соответствии с III категорией убежищ как минимум 500 объектов, принадлежащих государству и самоуправлениям.

Чтобы обеспечить убежища для как можно большего числа людей за счет европейского финансирования, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) провела их категоризацию, учитывая несколько критериев, включая плотность населения и расположение объекта.

"Это первые реальные средства, которые позволят ускорить создание и оборудование убежищ в Латвии. Финансирование из ERAF дает возможность сделать значительный шаг вперед в сфере гражданской защиты, поэтому надеюсь на оперативное и конструктивное сотрудничество с латвийскими самоуправлениями", — заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

Чтобы как можно быстрее приступить к обустройству убежищ, Министерство внутренних дел попросило самоуправления подготовить предложения по распределению средств до конца февраля. Также ведутся переговоры с донорскими странами Европейской экономической зоны и Норвежского финансового инструмента о выделении дополнительного финансирования с 2027 года.

На данный момент VUGD обследовала подвалы 3200 государственных и муниципальных зданий. 398 из них признаны соответствующими требованиям убежищ, а 1254 — частично подходящими. Таким образом, на случай угрозы обеспечены укрытия для более чем полумиллиона жителей страны.

Кроме того, VUGD передала самоуправлениям знаки для маркировки убежищ. По собранной информации, на зданиях муниципалитетов и государственных учреждений уже установлено более 950 таких знаков. Данные о расположении убежищ в своей административной территории будут поддерживать сами самоуправления.

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