ФОТО. В Лиелварде прибыли нидерландские истребители F-35

В пятницу, демонстрируя присутствие НАТО в регионе, на военной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде приземлились два нидерландских истребителя F-35, которые в настоящее время размещены на базе Эмари в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Как сообщили в Министерстве обороны, нидерландские F-35 обеспечивают охрану воздушного пространства Балтийских стран, чтобы оперативно реагировать на возможные нарушения воздушного пространства НАТО. Патрулирование воздушного пространства НАТО – это непрерывная задача, выполняемая несколькими странами-участницами, включая Нидерланды.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года завершилось девятимесячное пребывание миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в Латвии, и в декабре патрульные самолеты НАТО вернулись на модернизированную базу Эмари в Эстонии.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.

На фоне продолжающейся войны России против Украины дислоцированные в Балтийских странах истребители союзников не только реагируют на незаконные вторжения российских военных самолетов в воздушное пространство стран Балтии, но и патрулируют небо вблизи границ с Россией и Беларусью.

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