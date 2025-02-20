Латвийские военные поедут в Украину? Главное за четверг, 20 февраля

Сейм согласен запретить россиянам покупать недвижимость. Китай пытается влиять на европейскую политику через LinkedIn и гранты. Люди в Латвии все чаще выходят на лед — и тонут. А в Европе все обсуждают, надо или нет посылать своих военных в Украину для предотвращения следующей войны. По такому случаю рассказываем, что об этом думают в Латвии.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

После резкой смены позиции США по войне в Украине, хаотичных заявлений со всех сторон и первого раунда переговоров с Россией европейские лидеры пытаются понять, как им действовать в новой реальности. Великобритания и Франция готовят план размещения в Украине европейских войск. Задача - обеспечить гарантии безопасности для мира вообще и для Украины в частности. Авторы плана пытаются убедить страны Европы принять участие в миссии. Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе отправляются в США, чтобы обсудить план с Дональдом Трампом.

Почему это важно?

Если этот план будет принят всеми сторонами, мы вполне можем увидеть латвийских солдат на территории Украины. Сейчас Национальные вооруженные силы принимают участие в военных миссиях в Ливане, Косово и Ираке, в свое время в составе сил НАТО латвийские военные действовали в Афганистане (там погибли четверо латвийских военных) и других горячих точках планеты.

План, над которым работает Кир Стармер, предполагает , что руководство миссии в Украине возьмут на себя Великобритания и Франция. Численность европейских сил может достигать 30 000 человек, при этом фронт будут удерживать Вооруженные силы Украины. Европейские военные будут в крупных городах, портах и около критических объектов инфраструктуры. В районы активных боевых действий их направлять не собираются. США, согласно этому плану, будут обеспечивать поддержку с воздуха и снабжать союзников разведданными.

Прямо сейчас это предложение не устраивает ни Украину, ни Россию. Украина вообще исключена из переговорного процесса - хотя и США, и страны Европы продолжают утверждать, что без учета интересов Киева мирное соглашение невозможно. Москва же в принципе против присутствия войск стран НАТО на территории Украины.

Более того, далеко не все страны ЕС готовы отправить своих военных в Украину. От этой идеи фактически отказались Болгария, Словакия, Польша и Хорватия. Италия оценивает предложение скептически, а власти Германии полагают, что говорить о каком-либо плане вообще рано.

А что со странами Балтии? Латвия, Литва и Эстония не говорят "нет". Но президент Латвии Эдгар Ринкевич хотел бы видеть , что все это будет происходить в рамках устава НАТО, и в целом сделает позицию Латвии более безопасной. И он, и Эвика Силиня уверены, что обсуждать это преждевременно.

Об этом же говорит президент Литвы Гитанас Науседа. В Эстонии решение будет принимать парламент, и на данный момент правящие партии скорее за, чем против.

Что будет дальше?

Самый честный ответ - никто не знает. Еще неделю назад было трудно представить, что диктатором в глазах президента США станет Владимир Зеленский, а судьбу Украины будут решать без его участия. Громкие заявления звучат каждый день, и часто они тут же меняются на прямо противоположные. Но при любом варианте развития событий Латвию ждет своя гонка вооружений и период, когда дипломаты будут отчаянно пытаться сохранить поддержку союзников из трещащего по швам блока НАТО.

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