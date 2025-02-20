Посольство США в Латвии высказывания Трампа не комментирует

Недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа о российском вторжении в Украину и о том, кто начал войну, шокировали общественность по всему миру. Американский лидер не только обвинил президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что именно он начал эту войну, но и позже назвал его диктатором. На запрос Delfi о том, соответствуют ли высказывания Трампа официальной позиции США, посольство США в Латвии отказалось от комментариев.

Delfi обратился в посольство с вопросом, совпадает ли позиция и заявления Дональда Трампа с официальной позицией США.

"На вопросы, отправленные вами по электронной почте, посольство США в Латвии комментариев не даст", — гласил краткий ответ дипломатического представительства.

Ранее сообщалось, что, назвав Зеленского "диктатором", Трамп написал: "Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и МИЛЛИОНЫ погибли без необходимости".

Трамп также заявил, что в то же время США "успешно ведут переговоры о прекращении войны с Россией".

Кроме того, во вторник Трамп резко раскритиковал президента Украины, фактически обвинив его в российской агрессии.

При этом Трамп сообщил, что после переговоров американских официальных лиц с представителями России он укрепился в уверенности, что соглашение о прекращении войны возможно.

Президент США также более настойчиво потребовал от Украины провести президентские выборы, фактически встав на сторону Москвы, и обвинил Киев в недовольстве тем, что его исключили из российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

Одновременно Трамп допустил возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным еще до конца февраля.

"Я очень разочарован тем, что мне приходится слышать, что они очень недовольны тем, что у них нет места [за столом переговоров], — заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго. — Сегодня я слышу: "Ой, нас не пригласили". Где вы были три года? Вам не стоило этого начинать. Вы могли договориться".

Ранее во вторник Зеленский осудил переговоры между Россией и США, назвав их "переговорами об Украине без Украины", и призвал к справедливым переговорам о прекращении войны с участием европейских стран и Турции.

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