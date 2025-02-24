ФОТО. "Путь света для Украины": в Риге несколько сотен человек шествием почтили память жертв войны

В понедельник, 24 февраля, несколько сотен человек приняли участие в шествии "Путь света для Украины" от Домской площади к памятнику Свободы, чтобы почтить память жертв войны и выразить поддержку Украине в ее борьбе за свободу.

Организаторы акции попросили участников шествия принести с собой источники света - смартфоны, фонарики, свечи и факелы.

🇺🇦🕯️ Akcijā “Gaismas ceļš Ukrainai” Latvijas iedzīvotāji tika aicināti doties simboliskā gaismas gājienā, pieminot kara upurus un paužot atbalstu Ukrainai tās brīvības cīņā. pic.twitter.com/DhqPtSHKm0 — Delfi (@DelfiLV) February 24, 2025

Акция началась со сбора на Домской площади и завершилась совместным шествием к памятнику Свободы. В конце мероприятия собравшиеся вместе исполнили гимны Латвии и Украины.

По наблюдениям портала Delfi, в шествии приняли участие несколько сотен человек.

24 февраля по всей Латвии проходят различные мероприятия, посвященные третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и призывающие поддерживать Украину в войне до победы.

Напомним, что ровно три года назад – ранним утром 24 февраля – Россия вывела свою многолетнюю войну против Украины на новый уровень: полномасштабное вторжение началось с массированных ракетных ударов и колонн танков.

Война России против Украины началась еще в 2014 году с оккупации Крыма и захвата части Донбасса. Однако именно масштабное вторжение 24 февраля 2022 года, танковые колонны, двигавшиеся на Киев, жестокая бомбардировка Мариуполя, резня в Буче и другие ужасы войны заставили многие страны пересмотреть свое отношение к России и безопасности Европы.

После первых дней шока и безнадежности украинцы смогли остановить колонны оккупантов на подступах к Киеву, а затем отбросить их с севера страны, освободить Харьковскую область, а в ноябре – Херсон.

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