ФОТО. "Путь света для Украины": в Риге несколько сотен человек шествием почтили память жертв войны
Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

В понедельник, 24 февраля, несколько сотен человек приняли участие в шествии "Путь света для Украины" от Домской площади к памятнику Свободы, чтобы почтить память жертв войны и выразить поддержку Украине в ее борьбе за свободу.

Организаторы акции попросили участников шествия принести с собой источники света - смартфоны, фонарики, свечи и факелы.

Акция началась со сбора на Домской площади и завершилась совместным шествием к памятнику Свободы. В конце мероприятия собравшиеся вместе исполнили гимны Латвии и Украины.

@rus.delfi 🇺🇦 В Риге прошло шествие “Путь света для Украины” 🔹 В шествии приняли участие несколько сотен человек. 🔹 Акция началась со сбора участников на Домской площади и завершилась совместным шествием к Памятнику Свободы. 🔹 Участники принесли с собой разные источники света - смартфоны, карманные фонарики, свечи и факелы. 🔹 В конце мероприятия собравшиеся вместе исполнили гимны Латвии и Украины. #brivibaspiemineklis #24февраля #новостилатвии #славаукраине #slavaukraine #украинцывлатвии #рига #tavidraugi #rīga #gaismascelš ♬ original sound - rus.delfi.lv

По наблюдениям портала Delfi, в шествии приняли участие несколько сотен человек.

24 февраля по всей Латвии проходят различные мероприятия, посвященные третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и призывающие поддерживать Украину в войне до победы.

Напомним, что ровно три года назад – ранним утром 24 февраля – Россия вывела свою многолетнюю войну против Украины на новый уровень: полномасштабное вторжение началось с массированных ракетных ударов и колонн танков.

Война России против Украины началась еще в 2014 году с оккупации Крыма и захвата части Донбасса. Однако именно масштабное вторжение 24 февраля 2022 года, танковые колонны, двигавшиеся на Киев, жестокая бомбардировка Мариуполя, резня в Буче и другие ужасы войны заставили многие страны пересмотреть свое отношение к России и безопасности Европы.

После первых дней шока и безнадежности украинцы смогли остановить колонны оккупантов на подступах к Киеву, а затем отбросить их с севера страны, освободить Харьковскую область, а в ноябре – Херсон.

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