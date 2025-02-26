Мэр Цесисского края Розенбергс снял свою кандидатуру на пост министра образования

Председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс ("Новое Единство") снял свою кандидатуру на пост министра образования и науки по "личным причинам", поэтому на данный момент в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство") нет ни одного официально выдвинутых кандидата на три вакантных министерских поста.

Силиня объявила о "рестарте" правительства 21 февраля, оглсив план работы и отозвав с постов министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК). Через несколько дней премьер-министр сообщила, что "Новое Единство" выдвигает кандидатуру Розенбергса на пост министра образования. Он согласился.

Теперь "Новое Единство" распространило заявление, в котором сообщает, что Розенбергс снял свою кандидатуру по личным и семейным обстоятельствам, поэтому будет выдвинут новый кандидат.

"Безопасность Латвии, экономический рост, поддержка семьи и сокращение бюрократии - приоритеты, которые "Новое Единство" будет неуклонно реализовывать, чтобы обеспечить безопасность и стабильность страны", - говорится в заявлении.

Розенбергс - многолетний член политической силы, с 2013 года он занимает пост мэра Цесиса.

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