"Рестарт" правительства откладывается: из-за болезни Силини приостановлены переговоры коалиционных партий

Из-за болезни премьер-министра Эвики Силини в середине недели приостановлены переговоры коалиционных партий об объявленном премьером рестарте правительства.

По этой причине сегодня в парламентской фракции "Прогрессивных" встреча с Силиней не состоится, рассказал агентству LETA председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

Он отметил, что депутаты "Прогрессивных" будут обсуждать решения по "перезапуску" правительства только после встречи с премьер-министром.

Сегодня у Силини также была запланирована встреча с депутатами парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК). Кроме того, депутаты СЗК ожидали и встречи с кандидатом на пост министра образования от "Нового Единства", мэром Цесисского края Янисом Розенбергсом, но с учетом отсутствия премьера, скорее всего, и встреча c Розенбергсом не состоится.

В парламентской фракции СЗК пройдут запланированные встречи с представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить план работы в сфере благосостояния.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !