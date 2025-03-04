Ринкевич: странам НАТО и ЕС нужно думать о радикальном увеличении численности вооруженных сил

Латвии и другим странам НАТО и Европейского Союза следует думать о радикальном увеличении численности вооруженных сил, заявил президент Эдгар Ринкевич. Он также сказал, что в нынешних обстоятельства Европа и Латвия не могут позволить себе быть слабыми, а чтобы быть сильными - придется платить. При этом президент подчеркнул, что ЕС может ослабить фискальную дисциплину, исключив оборонные затраты из расчета дефицита госбюджета.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 4 марта, представила план мобилизации около 800 миллиардов евро на нужды европейской обороны, а также для оказания немедленной военной поддержки Украине. Это заявление было сделано после того, как стало известно о решении США приостановить предоставление военной помощи Украине.

Президент Латвии сообщил, что детальное обсуждение плана Еврокомиссии состоится в четверг, 6 марта, на заседании Европейского совета, в котором примет участие премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Он отметил, что план включает несколько ключевых аспектов, среди которых — возможность исключения оборонных инвестиций из расчета бюджетного дефицита на национальном уровне, а также общее финансирование развития европейского оборонного потенциала и промышленности.

"Это хорошие и позитивные новости. [..] Учитывая развитие событий как в связи с Украиной, так и с приостановкой помощи Украине со стороны США, которая пока не была официально объявлена, но будет, это правильный шаг," — заявил сегодня Ринкевич после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней (Союз "зеленых" и крестьян).

Президент подчеркнул, что план мобилизует Европу для поддержки своей обороны и Украины в критически важных сферах. По мнению хозяина Рижского замка, этот момент обсуждался уже давно как на национальном, так и на европейском уровне. Ринкевич отметил, что оборона и безопасность — приоритет номер один, но это требует финансовых ресурсов, которые необходимо найти. Он также добавил, что дело не только в деньгах, но и в вопросах развития конкурентоспособности.

"Мы можем купить и произвести все, чтонеобходимо, но Латвии, а также странам НАТО и ЕС следует задуматься о радикальном увеличении численности вооруженных сил. Этот план — шаг в правильном направлении, и я его поддерживаю, однако, каким будет итог дискуссий в Европейском совете, мы узнаем в четверг вечером," — заявил президент Латвии.

Он также подчеркнул, что ни Латвия, ни Европа не могут позволить себе слабость. Для того чтобы Европа и Латвия были сильными, за это придется заплатить. Президент страны также указал, что Сейму и правительству предстоит принять ряд решений в контексте бюджета.

По мнению Ринкевича, необходимо пересмотреть различные бюрократические процедуры и сократить их, а также оценить возможность объединения или сокращения отдельных программ. Он согласился с тем, что в мирное время определенные программы важны, однако в условиях кризиса их целесообразность должна быть переосмыслена. Кроме того, следует рассмотреть возможность финансирования обороны как в Латвии, так и в ЕС за счет бюджетного дефицита.

"Бюджетный дефицит означает, что мы берем деньги в долг, но их придется возвращать. На какое-то время это может быть временным решением, но это не какие-то дополнительные неизвестные средства," — признал президент.

Он отметил, что председатель Еврокомиссии предлагает рассмотреть консолидацию неиспользованных финансовых программ ЕС в пользу обороны. Президент Латвии заявил, что если это поможет финансировать как национальную, так и общеевропейскую оборону, то этот шаг стоит рассмотреть.

Отвечая на вопрос о том, в чем сейчас больше всего нуждаются Национальные вооруженные силы (НВС), президент Латвии подчеркнул, что командующий НВС уже ясно определил приоритеты.

Ринкевич отметил, что не может раскрывать детали, однако у Латвии есть конкретные инструменты планирования в рамках НАТО и задачи в контексте Альянса. Он пояснил, что стране необходимо приобрести различные системы противовоздушной обороны, а также закупить боеприпасы разного типа. Кроме того, необходимо развивать боевую технику сухопутных войск.

Как уже сообщалось, Еврокомиссия предоставит государствам-членам ЕС кредиты на сумму 150 миллиардов евро, которые можно будет использовать для противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем, ракет и боеприпасов, дронов и систем противодействия дронам, а также для других нужд — от кибербезопасности до военной мобильности.

Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что вместе с частным капиталом и дополнительным финансированием Европейского инвестиционного банка её предложение сможет мобилизовать почти 800 миллиардов евро на оборонные нужды. Новый фонд является частью инициативы, которую председатель Еврокомиссии представила странам ЕС перед предстоящим экстренным саммитом лидеров ЕС, который состоится 6 марта.

В своем плане по перевооружению Евросоюза глава Еврокомиссии также предложила предоставить государствам-членам большую свободу в расходах на оборону в рамках обычно жестких правил ЕС по государственному долгу и бюджетному дефициту, а также перераспределить доступные фонды регионального развития на военные инвестиции.

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