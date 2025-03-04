"Это будет наилучший вклад в дело мира". Кремль — о приостановке американской помощи Украине

Приостановка американской военной помощи Украине будет способствовать мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", — заявил он на брифинге.

Представитель Кремля назвал очевидным, что США до сих пор оставались "главным поставщиком этой войны". "Если США приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира", — добавил Песков.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп решил приостановить поставки военной помощи Киеву до тех пор, пока не убедится, что украинский президент Владимир Зеленский настроен добросовестно вести мирные переговоры. Это произошло спустя несколько дней после того, как между двумя лидерами произошла словесная перепалка в Белом доме.

Официально в администрации США пока не комментировали приостановку поставок военной помощи Киеву.

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