Заявление о причастности Латвии к атаке дронов на аэропорт в Пскове является абсурдной выдумкой, подчеркнула министр обороны Инара Мурниеце.
Обвинение членов НАТО как "внешнего врага" в различных ситуациях, когда Россия терпит неудачу на фронте в Украине, неудивительно. Это не первый случай попыток вплести Латвию в кампании по дезинформации, чтобы обострить ситуацию с региональной безопасностью.
"Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове — абсурдное измышление, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также потерь внутри страны, когда уничтожается российская военная техника и инфраструктура", — заявила Мурниеце.
Минобороны призывает общественность не верить дезинформационным сообщениям, распространяемым по Telegram-каналам, поскольку их цель, скорее всего, — отвлечь внимание от ситуации на фронте в Украине и неудач России там.
Министерство обороны, Национальные вооруженные силы и союзники продолжают непрерывно наблюдать и анализировать как борьбу Украины за свою территорию, так и события на территории России.
Как написал в Twitter бывший министр обороны Артис Пабрикс, некоторые признаки указывают на то, что Россия начинает новую кампанию угроз против своих западных соседей. Об этом свидетельствуют слухи о том, что дроны якобы атаковали аэродром во Пскове со стороны Эстонии, а также активность в польском информационном и киберпространстве.
В результате атаки беспилотников на псковский аэропорт были повреждены четыре армейских транспортных самолета, сообщил в среду утром губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Очевидцы сообщили, что взрывы и пожар произошли в аэропорту Пскова во вторник вечером в 23.40.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не знают, откуда именно взялись дроны, атаковавшие ночью аэродром в Пскове.
Еще до комментария Пескова кремлевские пропагандисты предположили, что дроны могли прилететь в Псков не из Украины, а из стран Балтии. Псков расположен примерно в 800 километрах от границы с Украиной, но Псковская область граничит с Латвией и Эстонией.