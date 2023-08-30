Заявление о причастности Латвии к атаке дронов на аэропорт в Пскове является абсурдной выдумкой, подчеркнула министр обороны Инара Мурниеце.

Обвинение членов НАТО как "внешнего врага" в различных ситуациях, когда Россия терпит неудачу на фронте в Украине, неудивительно. Это не первый случай попыток вплести Латвию в кампании по дезинформации, чтобы обострить ситуацию с региональной безопасностью.

"Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове — абсурдное измышление, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также потерь внутри страны, когда уничтожается российская военная техника и инфраструктура", — заявила Мурниеце.

Минобороны призывает общественность не верить дезинформационным сообщениям, распространяемым по Telegram-каналам, поскольку их цель, скорее всего, — отвлечь внимание от ситуации на фронте в Украине и неудач России там.

Министерство обороны, Национальные вооруженные силы и союзники продолжают непрерывно наблюдать и анализировать как борьбу Украины за свою территорию, так и события на территории России.

Как написал в Twitter бывший министр обороны Артис Пабрикс, некоторые признаки указывают на то, что Россия начинает новую кампанию угроз против своих западных соседей. Об этом свидетельствуют слухи о том, что дроны якобы атаковали аэродром во Пскове со стороны Эстонии, а также активность в польском информационном и киберпространстве.

Dažas pazīmes liecina, ka Krievija, iespējams, uzsāk jaunu informatīvu un draudu kampaņu pret saviem rietumu kaimiņiem. Par to liecina baumas, ka Pleskavas lidlaukam droni uzbrūk no Igaunijas, kā arī aktivitātes Polijas info un kibertelpā. — Artis Pabriks (@Pabriks) August 30, 2023

В результате атаки беспилотников на псковский аэропорт были повреждены четыре армейских транспортных самолета, сообщил в среду утром губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Очевидцы сообщили, что взрывы и пожар произошли в аэропорту Пскова во вторник вечером в 23.40.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не знают, откуда именно взялись дроны, атаковавшие ночью аэродром в Пскове.