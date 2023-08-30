"На аэродроме в Пскове были поражены вражеские объекты. Были взрывы, в результате которых были уничтожены четыре Ил-76 и еще несколько повреждены", — рассказал изданию "РБК-Украина" официальный представитель ГУР Анрей Юсов.
По его словам, непосредственными исполнителями атаки были "соответствующие группы на территории государства-агрессора".
Многие российские Z-блогеры и пропагандисты, в свою очередь, уверены, что удары осуществлялись с территории стран Балтии. Хотя никаких доказательств они не приводят, в своих Telegram-каналах и стримах некоторые уже призвали нанести "удар возмездия".
Так, телеведущий Владимир Соловьев призвал "уничтожить нахрен Прибалтику, стереть с лица земли", если подтвердится, что удар по аэропорту в Пскове был нанесен с территории Эстонии, Латвии или Литвы.
Издание "Агентство" обратило внимание, что риторика ведущих крупнейших российских телеканалов оказалась совсем иной. В утренних новостях "России-1" и НТВ об атаке на псковский аэропорт рассказали совсем коротко, а "Первый канал" и вовсе проигнорировал эту новость.
В ночь на среду Россия подверглась самой масштабной атаке дронов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Беспилотники атаковали Псковскую, Брянскую, Орловскую, Московскую, Рязанскую и Калужскую области, а также аннексированный Севастополь.