Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины подтвердило причастность к атаке на псковский аэропорт в ночь на 30 августа, отметив, что исполнители находились на российской территории. Одновременно пропагандисты утверждают: запуски дронов могли быть осуществлены из Эстонии или Латвии, и это повод нанести "удар возмездия".

"На аэродроме в Пскове были поражены вражеские объекты. Были взрывы, в результате которых были уничтожены четыре Ил-76 и еще несколько повреждены", — рассказал изданию "РБК-Украина" официальный представитель ГУР Анрей Юсов.

По его словам, непосредственными исполнителями атаки были "соответствующие группы на территории государства-агрессора".

Многие российские Z-блогеры и пропагандисты, в свою очередь, уверены, что удары осуществлялись с территории стран Балтии. Хотя никаких доказательств они не приводят, в своих Telegram-каналах и стримах некоторые уже призвали нанести "удар возмездия".

Так, телеведущий Владимир Соловьев призвал "уничтожить нахрен Прибалтику, стереть с лица земли", если подтвердится, что удар по аэропорту в Пскове был нанесен с территории Эстонии, Латвии или Литвы.

Издание "Агентство" обратило внимание, что риторика ведущих крупнейших российских телеканалов оказалась совсем иной. В утренних новостях "России-1" и НТВ об атаке на псковский аэропорт рассказали совсем коротко, а "Первый канал" и вовсе проигнорировал эту новость.