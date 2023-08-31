Неопределенность "Объединенного списка" — эта политическая сила отказалась присоединиться к потенциальной коалиции "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных", но утверждает, что продолжит неофициальные переговоры — это безответственная игра с точки зрения государственных интересов. Об этом заявил агентству LETA глава фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.

По мнению политика, "Объединенный список" часто прибегает к аргументам, связанных с безопасностью, но нынешняя неопределенная позиция политической силы вредит в долгосрочной перспективе и безопасности, и конкурентоспособности Латвии, и многому другому.

"Если политика воспринимается как карточная игра и лишь борьба за свои политические интересы, то очевидно, что приоритеты страны отходят на второй план", — сказал Бришкенс. Политик отметил, что затягивание "Объединенным списком" политических процессов является примером классической политтехнологической игры по усилению своего влияния и сохранению должностей.

По словам Бришкенса, никуда не исчезла совместная и скоординированная борьба "Объединенного списка" и Национального объединения за свои кресла — и такая блокировка наблюдается с начала работы 14-го Сейма.

Напомним, что "Объединенный список" фактически отверг предложение кандидата в премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") присоединиться к потенциальной коалиции "Нового Единства" (26), Союза "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивных" (10).

В среду, 30 августа,"Объединенный список" заявил, что по-прежнему считает наилучшим вариантом коалиции — нынешнюю: "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Нацобъединение (13). "Объединенный список" допускает, что к такой коалиции мог бы присоединиться Союз "зеленых" и крестьян (16), но только на жестких условиях ограничения влияния Айвара Лембергса. При таком варианте коалиции речь фактически не может идти о присоединении "Прогрессивных" — против категорически возражает Нацобъединение.

Сегодня, в четверг, 31 августа, Эвика Силиня, и соответственно, "Новое Единство", пригласила на переговоры СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенный список". Однако представители "Объединенного списка" объявили, что на переговоры не придут, и предпочтут скорее уход в оппозицию. В то же время от "Объединенного списка" поступают сигналы, что они все же готовы вести неформальные переговоры.