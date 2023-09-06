Группировкам поддерживаемых Россией хактивистов удалось скомпрометировать три почтовых ящика Министерства внутренних дел Латвии. Об Delfi заявили представители ведомства.

Портал Delfi также смог удостовериться, что в понедельник на различных хактивистских каналах Telegram было опубликовано несколько внутренних документов МВД, а также отдельные переписки по электронной почте.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент расследуется, также применяются дополнительные методы повышения уровня безопасности. "Мы можем подтвердить, что в электронной системе МВД наблюдается активность, связанная с попытками несанкционированного доступа", — указали в ведомстве Delfi.

Также в министерстве указали, что в рамках расследования инцидента не было обнаружено никаких доказательств, свидетельствующих о несанкционированном доступе к государственным информационным системам, находящимся в ведении информационного центра МВД, или об их неисправности.

Уже сообщалось, что в понедельник, 4 сентябре, несколько поддерживаемых Россией группировок хактивистов совершили широкомасштабные кибератаки на различные латвийские госучреждения.

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