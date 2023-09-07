Примерно 40 человек вечером в четверг вышли к зданию Кабинета министров с лозунгом "Долой тарифы!", протестуя против резкого роста тарифов Sadales tīkls (ST). Об этом сообщает агентство LETA.

Ранее этим же вечером протестующие собрались у здания Latvenergo на ул. Пулквежа Бриежа, 12. У части протестующих в руках были плакаты с надписями "Остановить террор ST", "Удар током по народу", "Ошибки ваши, тарифы —наши!" "+367%" и другими.

Вскоре после этого около 18 вечера несколько десятков человек прошли маршем к зданию Кабмина, скандируя "Долой тарифы". Временами людей поддерживали и водители проезжающих машин.

Своими плакатами протестующие подчеркивали, что из-за высоких тарифов с населения рвут "четыре шкуры", что вместе с тарифами растет и зарплата правления ST, а также что депутаты равнодушно относятся к росту счетов из-за размера своей зарплаты. Протестующие также саркастически призывали к введению налога на воздух, Рождество или правительственную клевету. Пикет был организован политической партией "Платформа 21" вместе с двумя региональными партиями.

За происходящим следят Госполиция и Рижская муниципальная полиция.

Уже сообщалось, что новые тарифы ST и Augstsprieguma tīkls вступили в силу с 1 июля.

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