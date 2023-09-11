Жительница Риги оказалась на улице из-за долгов, не смогла получить помощь от самоуправления и поселилась в Бикерниекском лесу. Об этом сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на программу LTV 4.studija.

О ночующей под соснами женщине журналистам сообщила неравнодушная местная жительница. Выяснилось, что к тому моменту Наталья провела в лесу уже пять ночей. Каких-либо пагубных привычек или зависимостей у женщины нет, однако она страдает от ментального заболевания. За свои 49 лет она ни разу не состояла на учете в Социальной службе, но и не работала и никогда самостоятельно не оплачивала квартиру: до 2019 года она жила с матерью, после ее смерти — с сожителем.

"Я осталась одна, получала пособие. Позже мне отказали в социальной помощи и я познакомилась с мужчиной. Я прожила с ним два года, а потом мне сказали, что за квартиру накопился долг и меня выселяют на улицу", — рассказала Наталья.

Получив предупреждение, через месяц ей придется покинуть квартиру, Наталья собрала все необходимое и ушла жить в лес. Ее нынешний долг за двухкомнатную квартиру — не менее 5000 евро.

В управляющем домом предприятии RNP рассказали, что Наталью выселили из квартиры по решению суда этим летом, 27 июля. Как отметила представитель компании Эвия Пасталниеце, RNP при выписке предупреждения всегда информирует своих клиентов о возможностях получения поддержки и советуют обращаться в Рижскую социальную службу.

Однако, как отмечают в программе, если человек невнимателен или страдает от ментального заболевания, самому трудно разобраться в способах получения муниципальной помощи, никто не подскажет план действий на жизнь после выселения.

В настоящее время Наталья получила крышу над головой в приюте, ее дальнейшая судьба решается Социальной службой.

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