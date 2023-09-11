Россия уже несколько лет использует Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) для преследования нелояльных властям предпринимателей и других лиц, заявил агентству ЛЕТА адвокат Алексей Елисеев.

В настоящее время Интерпол выдал 6947 так называемых красных уведомлений, которые предусматривают поиск по всему миру и арест правоохранительными органами конкретных лиц. Из этих уведомлений почти половина, или 46%, выданы на основании запросов России.

В начале прошлого года, когда Россия вторглась в Украину, доля ее запросов была меньше - 38%.

Елисеев отметил, что такое процентное соотношение ненормально. Так, по запросу Соединенных Штатов Интерполом было возбуждено всего 4,3% дел, а по запросу Китая - всего 0,5%.

Адвокат подчеркивает, что Россия каким-то образом лоббирует свои интересы в организации и, несмотря на заявления ряда стран о том, что российские запросы будут подвергаться более тщательной проверке, в реальности этого не происходит.

Елисеев пояснил, что Интерпол не может преследовать людей только по их политическим убеждениям или по другим подобным причинам, например, если россиянин покинул Россию, спасаясь от мобилизации в армию - в таких ситуациях объявлять розыск этого лица через Интерпол нельзя.

Россия научилась обходить эту систему: против людей возбуждаются различные уголовные дела, и это дает основания объявить их в международный розыск. Политическим беженцам и другим соискателям убежища в цивилизованных странах, таких как Латвия, ничего не угрожает, так как в большинстве случаев латвийские власти понимают суть дела и розыском не занимаются, а в ситуациях, если человек задерживается, проблема быстро решается с помощью адвокатов, отметил Елисеев.

Риски существуют, если человек не знает, что объявлен в международный розыск и въезжает в другую страну, которая менее демократична. Тогда он может быть задержан и отправлен назад в Россию.

По словам адвоката, российские власти преследуют предпринимателей, а также других лиц, в том числе политических деятелей, против которых на территории России возбуждаются в основном сфабрикованные дела.

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