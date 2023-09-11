В кулуарах допускается, что в новом правительстве Минздрав может оказаться в ведении "Нового Единства", а должность министра культуры, по неофициальной информации, будет доверена "Прогрессивным", свидетельствует информация, имеющаяся в в распоряжении агентства LETA.

В этом случае "Прогрессивные" могли бы рассмотреть кандидатуру депутата Рижской думы Агнесе Логиной на должность министра культуры. Логина получила степень магистра гуманитарных наук в Латвийской академии культуры, а также степень бакалавра в той же области в Университетском колледже Амстердама.

В такой ситуации должность министра климата и энергетики может быть отдана Союзу зеленых и крестьян (СЗК).

Как сообщалось, волна критики в адрес некоторых неофициально объявленных кандидатов на министерские посты заставила некоторых политиков более осторожно комментировать возможное распределение должностей в будущем правительстве.

Одним из таких случаев стало возможное выдвижение депутата СЗК Гунара Кутриса на должность министра культуры. Некоторые представители культуры заявили ему "отвод", потребовав выбрать другого претендента.

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