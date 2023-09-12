Во вторник, 12 сентября, депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренних и предотвращению коррупции договорились не снижать возрастной ценз для граждан России, которые должны сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство в Латвии. Депутаты считают, что в Иммиграционном законе должна остаться норма, согласно которой от экзамена освобождаются тольк граждане РФ, достигшие 75 лет.

Комиссия Сейма рассматривала поправки к Иммиграционному закону, поданные ко второму окончательному чтению. Депутат Светлана Чулкова ("Стабильность") подала поправку, предусматривающую снижение возрастного ценза с 75 до 65 лет.

Представитель Министерства образования и науки Дайга Дамбите пояснила, что лица старше 65 лет являются трудоспособными и часто работают, поэтому к этим лицам необходимо сохранить требование владеть госязыком на уровне А2.

Также представитель министерства утверждала, что люди старше 65 лет показывали хорошие результаты на экзаменах по госязыку. Поэтому нет необходимости снижать возрастной ценз.

Представитель Юридического бюро Сейма также призвал не менять эту норму Иммиграционного закона, поскольку это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам РФ, которые уже выполнили требования закона и сдали экзамен по государственному языку.

Комиссия Сейма отклонила предложение депутата Артура Бутанса (Нацобъединение) распространить требование Иммиграционного закона в отношении сдачи госязыка не только на граждан РФ, но и на граждан Беларуси.

Поправки к Иммиграционному закону Сейм утвердит во втором окончательном в четверг, 14 сентября.

В четверг, 7 сентября, Сейм утвердил в первом чтении поправки к Иммиграционному закону, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен. В течение этих двух лет за такими гражданами РФ будут сохраняться права на получение социальных гарантий — такие же как и у обладателей постоянного вида на жительство.

Утвержденная в первом чтении редакция поправок к Иммиграционному закону — НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ. Согласно стандартной процедуре, законопроект рассматривается в Сейме в трех чтениях. Однако в данном случае большинство депутатов проголосовали за то, чтобы принять закон в срочном порядке — в двух чтениях. Это означает, что впереди еще второе окончательное чтение, которое состоится в четверг, 14 сентября. Ко второму чтению депутаты могут подать новые поправки к законопроекту, что может изменить окончательную редакцию.

Если 14 сентября законопроект будет принят Сеймом, то он вступит в силу только на следующий день после того, как его провозгласит президент страны Эдгар Ринкевич. У президента есть право вернуть законопроект на повторное рассмотрение, если он посчитает его недостаточно качественным.

Какой порядок предусматривает сейчас законопроект?

Те граждане России, которые в указанные в действующей редакции сроки сдали экзамен по латышскому языку, получат право на постоянный вид на жительство в Латвии. В том числе, это право получат те граждане РФ, которые не могли до сих пор претендовать на статус постоянного жителя ЕС из-за недостаточных финансовых средств или же из-за долгого отсутствия в Латвии.

Те граждане России, которые записались на экзамен по латышскому языку, однако до 30 ноября не смогли его сдать, или же не сдали по оправдывающим причинам, смогут претендовать на временный вид на жительства. При условии, что в срок, на который им выдано разрешение на пребывание в Латвии — это два года — они все же сдадут экзамен.

Такой вид на жительство сроком на два года гарантирует гражданину РФ:

право находиться в Латвийской Республике и право на трудойстройство в Латвийской Республике без ограничений;

право получать такие же самые услуги здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья, как и обладатели постоянных видов на жительство;

права на те же самые услуги, администрируемые Государственным агентством социального страхования и Государственного агентства занятости, статс безработного, экспертизу инвалидности, услуги поддержки по снижению последствий инвалидности, пособия социальной помощи и социальные услуги самоуправления, как и обладатели постоянных видов на жительство.

Чтобы получить такой двухлетний вид на жительство гражданин РФ должен подать заявление в Управление по делам гражданства и миграции до 31 декабря 2023 года. Придется уплатить пошлину в размере 100 евро. Управление будет рассматривать заявления в течение четырех месяцев.

В том числе запросить разрешение на 90-дневное пребывание в Латвии могут те граждане РФ, которые не сдали экзамен, не собираются его сдавать и намерены покинуть страну. В их случае речь идет о сроке пребывания в Латвии, необходимом для завершения всех дел и организации переезда. Находиться в Латвии такие граждане РФ смогут только до 30 марта 2024 года.

При рассмотрении заявлений будут учитываться такие условия:

на гражданина РФ, запросившего временный вид на жительство, не распространяются условия, перечисленные в первой части 36-й статьи Иммиграционного закона (в этом разделе закона речь идет о случаях, когда вид на жительство аннулируется — иностранец предоставил ложные сведения о себе, он фигурирует в списке невъездных в Латвию и так далее, подробнее — с редакцией действующего Иммиграционного закона можно ознакомиться здесь):

достаточными финансовыми средствами считаются фактические прожиточные средства просителя вида на жительство;

на заявителей не распространяется требование приобрести полис страхования здоровья;

для выданного вида на жительства не устанавливается срок регистрации.

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