В четверг, 7 сентября, Сейм утвердил в первом чтении поправки к Иммиграционному закону, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен. В течение этих двух лет за такими гражданами РФ будут сохраняться права на получение социальных гарантий — такие же как и у обладателей постоянного вида на жительство.

Утвержденная в первом чтении редакция поправок к Иммиграционному закону — НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ. Согласно стандартной процедуре, законопроект рассматривается в Сейме в трех чтениях. Однако в данном случае большинство депутатов проголосовали за то, чтобы принять закон в срочном порядке — в двух чтениях. Это означает, что впереди еще второе окончательное чтение, которое состоится в четверг, 14 сентября. Ко второму чтению депутаты могут подать новые поправки к законопроекту, что может изменить окончательную редакцию.

Если 14 сентября законопроект будет принят Сеймом, то он вступит в силу только на следующий день после того, как его провозгласит президент страны Эдгар Ринкевич. У президента есть право вернуть законопроект на повторное рассмотрение, если он посчитает его недостаточно качественным.

Какой порядок предусматривает сейчас законопроект?



Те граждане России, которые в указанные в действующей редакции сроки сдали экзамен по латышскому языку, получат право на постоянный вид на жительство в Латвии. В том числе, это право получат те граждане РФ, которые не могли до сих пор претендовать на статус постоянного жителя ЕС из-за недостаточных финансовых средств или же из-за долгого отсутствия в Латвии.

Те граждане России, которые записались на экзамен по латышскому языку, однако до 30 ноября не смогли его сдать, или же не сдали по оправдывающим причинам, смогут претендовать на временный вид на жительства. При условии, что в срок, на который им выдано разрешение на пребывание в Латвии — это два года — они все же сдадут экзамен.

Такой вид на жительство сроком на два года гарантирует гражданину РФ:

право находиться в Латвийской Республике и право на трудойстройство в Латвийской Республике без ограничений; право получать такие же самые услуги здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья, как и обладатели постоянных видов на жительство; права на те же самые услуги, администрируемые Государственным агентством социального страхования и Государственного агентства занятости, статс безработного, экспертизу инвалидности, услуги поддержки по снижению последствий инвалидности, пособия социальной помощи и социальные услуги самоуправления, как и обладатели постоянных видов на жительство.



Чтобы получить такой двухлетний вид на жительство гражданин РФ должен подать заявление в Управление по делам гражданства и миграции до 31 декабря 2023 года. Придется уплатить пошлину в размере 100 евро. Управление будет рассматривать заявления в течение четырех месяцев.

В том числе запросить разрешение на 90-дневное пребывание в Латвии могут те граждане РФ, которые не сдали экзамен, не собираются его сдавать и намерены покинуть страну. В их случае речь идет о сроке пребывания в Латвии, необходимом для завершения всех дел и организации переезда. Находиться в Латвии такие граждане РФ смогут только до 30 марта 2024 года.

При рассмотрении заявлений будут учитываться такие условия:

на гражданина РФ, запросившего временный вид на жительство, не распространяются условия, перечисленные в первой части 36-й статьи Иммиграционного закона (в этом разделе закона речь идет о случаях, когда вид на жительство аннулируется — иностранец предоставил ложные сведения о себе, он фигурирует в списке невъездных в Латвию и так далее, подробнее — с редакцией действующего Иммиграционного закона можно ознакомиться здесь): достаточными финансовыми средствами считаются фактические прожиточные средства просителя вида на жительство; на заявителей не распространяется требование приобрести полис страхования здоровья; для выданного вида на жительства не устанавливается срок регистрации.

Против — только Нацобъединение



Представляя законопроект в Сейме, докладчик — депутат Сейма от "Нового Единства" — Угис Ротбергс подчеркнул, что предлагаемые поправки ни в коем случае не отменяют первоначально заявленные цели — укрепление позиций госязыка, создание единого информационного пространства, интеграцию общества. Ротбергс акцентировал, что закон относится только к гражданам России, а не в коем случае не к русскоязычным гражданам Латвии.

Против внесения поправок выступил депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава. По мнению депутата, то, что граждане России пребывают преимущественно в пожилом возрасте не является смягчающим обстоятельством, в данном случае имеет значение только лояльность. Возмутило Домбраву и то, что граждане России будут на два года будут поставлены в "привилегированное положение" — продолжат получать все социальные гарантии. По мнению депутата, все эти люди смогут к тому свободно перемещаться между Латвией и Россией, что создает риски для национальной безопасности. "Мы создаем Троянского коня в своем государстве", — сказал Домбрава.

В свою очередь, однопартиец Домбравы по Национальному объединению, глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс пытался опровергнуть тезис о том, что, собираясь произвести массовые выдворения граждан РФ из страны, Латвия вступила в противоречие с международными и европейскими стандартами. Дело, по мнению Колса, в том, что внешнеполитическое ведомство неверно разъясняло позицию Латвийского государства.

Артурс Бутанс (Нацобъединение) констатировал, что премьерское "Новое Единство", выступая за внесение поправок в Иммиграционный закон, сдвинулось идеологически к "Стабильности" Алексея Росликова и "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса. И что по этому поводу могут поднять бокал в российском посольстве.

"Я не верю, что нашей безопасности угрожают пожилые люди, говорю с точки зрения человеческого фактора", — парировал депутат от "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс. Политик сказал, что он не хочет искать причины, почему пожилые люди не выучили за годы проживания в Латвии латышский язык. Но призвал коллег вспомнить о том, что в Латвии есть целые регионы, в которых люди говорят между собой по-русски, а латыши находятся в меньшинстве — например, в Латгалии. Шлесерс также отметил, что у многих пожилых граждан России дети и внуки — граждане Латвии. И важно с точки зрения национальной безопасности не раскалывать, не разделять семьи, не делать так, чтобы дети и внуки граждан РФ испытывали обиду за своих родных на Латвийское государство. По мнению Шлесерса, людей пожилых, пенсионного возраста вообще надо освободить от сдачи экзамена.

"Дайте старикам дожить на этой земле, оставим их в покое. Уговаривать Национальное объединение я не буду, им надо работать, у них свой электорат", — сказал Шлесерс. Также политик прочел публично нотацию депутату от Нацобъединения Артурсу Бутансу: "Вот вы сказали, что родились в 1992 году. А я родился в 1970 году. И я вам расскажу, что в советское время людей присылали работать на заводы, они не выбирали, куда им ехать".

"Никто, чествуя нашу хоккейную сборную, не говорил Шилову, что он русский", — напомнил Шлесерс, упомянув о том, что бабушка прославленного хоккеиста гражданка России.

Национальное объединение осталось в меньшинстве. Законопроект был утвержден подавляющим большинством голосов — 80 депутатов от "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян, "Объединенного списка", "Прогрессивных", "Латвии на первом месте" и "Стабильности. Против голосовали дисциплинированной — всей фракцией — только 13 депутатов от Национального объединения и один депутат от "Объединенного списка" Эдгарс Путра.

Поправки ко второму чтению депутаты могут подавать до 14.00 понедельника, 11 сентября. Во втором окончательном чтении законопроект будет принят Сеймом в четверг, 14 сентября.

Напомним, что редакция Иммиграционного закона, обязавшая граждан РФ сдавать латышский язык ради сохранения постоянного вида на жительства в Латвии, была принята в предвыборной атмосфере в сентябре 2022 года. Согласно действующей редакции закона, если не принять поправки, продлевающие сроки — большинству граждан РФ грозит выдворение из Латвии из-за несданного экзамена.

По положению дел на начало сентября на экзамен по латышскому языку записались только 13 147 из примерно 25 000 граждан РФ, на которых распространяются требование закона. Явились на экзамен 11 301 человек. Известно, что 61% граждан РФ, записавшихся на проверку, сдать экзамен не смогли. В свою очередь, Управление по делам гражданства и миграции пока не располагает информацией о гражданах России, которые вообще не проявили себя — в том числе, о том, сколько из них уже не проживают в Латвии.

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