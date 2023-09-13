Предстоящее решение правительства о закрытии пограничного пункта Силене на латвийско-белорусской границе, а также совместную деятельность Министерства обороны и Министерства внутренних дел по противодействию нелегагальной иммиграции из Беларуси, президент Латвии Эдгар Ринкевич оценил как "правильные и адекватные" действия.

"Нам нужно выдержать это давление, это тест для нашего государства, на нашу устойчивость", — сказал президент, комментируя ситуацию на латвийско-белорусской границе. Ринкевич также назвал происходящее "гибридной войной режима Лукашенко".

Напомним, что в последнюю неделю давление нелегальной иммиграции на границе возросло в три раза.

Ранее министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) сообщила, что с учетом давления, создаваемого Беларусью на границе, решено перепланировать военные учения Namejs, армия окажет дополнительную поддержку латвийским пограничникам. Таже Мурниеце подчеркнула, что ситуация на литовско-белорусской границе изменилась, угроз там стало меньше, весь "элемент давления сконцентрирован на Латвии".

Министерство внутренних дел подготовило проект постановления правительства о закрытии пограничного пункта Силене на латвийско-белорусской границе.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram