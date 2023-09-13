Ряд латвийских экспертных организаций, а также организаций по охране природы, выразили недоумение и обеспокоенность по поводу выдвижения представителя Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Каспарса Мелниса на должность министра климата и энергетики, сообщили порталу Delfi в Латвийском фонде природы (LDF).

"Предыдущий опыт Мелниса и публично высказанное мнение демонстрирует недостаток понимания и знаний о политике климата, охраны среды и природы, кандидат также открыто выступал против важных направлений "Зеленого курса", например, регулы о восстановлении природы, а ранее был вовсе против создания Министерства климата и энергетики", — отметили в LDF.

Организации в открытом письме призывает кандидата в премьер-министры Эвику Силиню пересмотреть кандидатуру этого министра, а также в целом выступает против предложения СЗК возглавить Министерство климата и энергетики.

Как подчеркнула организации, из трех партнеров по коалиции СЗК имеет наименьшее понимание и компетентность в вопросах окружающей среды, климата и охраны природы. Об этом свидетельствует проведенная экспертами Зеленого барометра оценка партий перед выборами в Сейм 14-го созыва.

Также организации отметили, что назначение Мелниса главой министерства, прямой задачей которого является реализация "Зеленого курса", в том числе введение закона "О восстановлении природы", является вопиющим и небывалым прецедентом, который угрожает ситуации со средой, природой и климатом в Латвии, в том числе способности латвийцев адаптироваться к последствиям изменения климата.

Текст письма доступен здесь.

Письмо подписали LDF, общество "Зеленая свобода" (Zaļā brīvība), отделение Всемирного фонда природы, Латвийское орнитологическое общество, Ассоциация биологического сельского хозяйства и другие.

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