"Предыдущий опыт Мелниса и публично высказанное мнение демонстрирует недостаток понимания и знаний о политике климата, охраны среды и природы, кандидат также открыто выступал против важных направлений "Зеленого курса", например, регулы о восстановлении природы, а ранее был вовсе против создания Министерства климата и энергетики", — отметили в LDF.
Организации в открытом письме призывает кандидата в премьер-министры Эвику Силиню пересмотреть кандидатуру этого министра, а также в целом выступает против предложения СЗК возглавить Министерство климата и энергетики.
Как подчеркнула организации, из трех партнеров по коалиции СЗК имеет наименьшее понимание и компетентность в вопросах окружающей среды, климата и охраны природы. Об этом свидетельствует проведенная экспертами Зеленого барометра оценка партий перед выборами в Сейм 14-го созыва.
Также организации отметили, что назначение Мелниса главой министерства, прямой задачей которого является реализация "Зеленого курса", в том числе введение закона "О восстановлении природы", является вопиющим и небывалым прецедентом, который угрожает ситуации со средой, природой и климатом в Латвии, в том числе способности латвийцев адаптироваться к последствиям изменения климата.
Текст письма доступен здесь.
Письмо подписали LDF, общество "Зеленая свобода" (Zaļā brīvība), отделение Всемирного фонда природы, Латвийское орнитологическое общество, Ассоциация биологического сельского хозяйства и другие.