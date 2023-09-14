Глава Валмиерской краевой думы Янис Байкс (Valmierai un Vidzemei, "Новое Единство") полностью отрицает причастность к делу, расследуемому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с предполагаемым незаконным получением 4 млн евро из средств еврофондов.

Байкс подтвердил, что в рамках уголовного процесса к нему применен статус лица с правом на защиту, но никаких ограничений занимать должность председателя думы не установлено.

Он не уточнил, является ли подозреваемым или лицом, в отношении которого начат уголовный процесс.

Байкс подчеркнул, что сотрудничает с правоохранительными органами, но не может предоставить более подробную информацию по этому делу.

Как сообщалось, KNAB подозревает, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями нескольких предприятий совершили противоправные действия с целью незаконного получения более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).

Во вторник, 12 сентября, KNAB провело уголовно-процессуальные действия в рамках ранее начатого уголовного процесса, в том числе более 20 обысков и допросы на нескольких объектах.

Дело завела 9 июня Европейская прокуратура (EPPO) и передала его в KNAB для досудебного расследования. Расследуется крупное мошенничество и злоупотребление служебным положением, что повлекло за собой серьезные последствия.

4 млн евро были получены самоуправлением для реализации проекта инфраструктуры здания в Валмиере.

По имеющейся у агентства LETA неофициальной информации, нарушения были выявлены на одном из этапов реализации проекта "Развитие индустриальных территорий в Валмиере".

Первый этап проекта был реализован в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года на финансирование в размере 4 млн евро. Второй этап реализован в период с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года на финансирование в размере 5,75 млн евро.

В процессе фигурируют шесть человек, к которым применен статус лиц с правом на защиту. Как стало известно Латвийскому телевидению, по данному делу был задержан также мэр Валмиеры.

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