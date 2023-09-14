В ходе проведенного обществом "Papardes zieds" и исследовательской компанией SKDS исследовании самооценки учителей общеобразовательных школ своих знаний, связанных с сексуальным и репродуктивным воспитанием молодежи и подростков, выяснилось, что имеющаяся информация является устаревшей и недостаточной, не хватает практических занятий и возможностей для приобретения навыков, чтобы преподаватели могли уверенно рассказывать и проводить обучение по этой теме.

Были обнаружены и другие существенные проблемы, которые необходимо срочно решить, чтобы обеспечить такой уровень образования, который помог бы молодым людям строить отношения и способствовал пониманию сексуальности.

В результате исследования сделан вывод, что преподаватели чаще всего не получили специального образования или подготовки по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья во время учебы в университете, а часть знаний приобрели самостоятельно, углубленно интересуясь ими с помощью сектора негосударственного образования, включая курсы, лекции и вспомогательные материалы. Педагоги высказали мнение, что у них есть знания по анатомии и физиологии, но нет конкретных знаний в области сексуального и репродуктивного здоровья, поэтому того, что преподают в университетах, недостаточно.

"Оценивая имеющуюся на данный момент информацию, преподаватели отметили, что она устарела и недостаточна, им также не хватает знаний о том, что интересует самих молодых людей. Кроме того, отсутствуют практические занятия для освоения необходимых навыков, чтобы учителя во время занятий могли свободно освещать тему и преподавать сексуальное и репродуктивное здоровье", - говорит Ивета Келле, председатель правления общества "Papardes zieds".

В исследовании сделан вывод, что было бы важно организовать больше мероприятий по обмену информацией с опытными специалистами и негосударственными организациями, обладающими необходимыми знаниями, а также разработать для учебных программ современные учебные материалы по сексуальному и репродуктивному здоровью, включая как видеоматериалы, так и интерактивные презентации, упражнения и занятия, подходящие для обучения молодежи.

Во время интервью с учителями в разных городах и регионах Латвии, выяснилось, что уровень доверия и открытости в семье зачастую является решающим для того, чтобы молодые люди обладали достаточными знаниями. Но бывают случаи, когда родители считают тему сексуальности "табу", поэтому дети получают информацию из других каналов, в том числе от сверстников, что создает неправильное представление об этой сфере. Также молодые люди склонны искать ответы на интересующие их вопросы в интернете и социальных сетях, однако доступные видеоролики зачастую слишком сексуализированы, что формирует неверное или даже искаженное мнение по данной теме.

По мнению ряда учителей, система образования и родители являются основными источниками информации для подростков и молодежи по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Некоторые респонденты также отметили, что в школах об этой теме говорят больше, чем раньше, но дети продолжают самостоятельно искать информацию в интернете, особенно в популярных социальных сетях, таких как TikTok. Такой способ получения информации может быть фактором риска, поскольку может создать у молодежи вводящие в заблуждение стереотипы. "Не во всех семьях складываются отношения, основанные на доверии и открытости, поэтому родители не только не говорят с детьми о сексуальности и репродуктивном здоровье, но даже делают вид, что этой темы вообще не существует. В интервью учителя отмечали, что молодые люди полагаются в основном на мнение сверстников, которое не всегда обосновано и достоверно, поэтому они часто живут в мифах, не имеющих ничего общего с реальной жизнью, - говорит Ивета Келле, председатель правления общества "Papardes zieds", - дети интересуются темами, связанными с сексуальным и репродуктивным здоровьем, но пока они сами не начали сексуальную жизнь, им не хватает настоящих знаний и понимания".

Исследование проводилось летом этого года, в нем приняли участие 30 преподавателей биологии и спорта, десять из которых - из Риги и Пририжья, десять - из городов Латвии и еще десять - из регионов.

Общество "Papardes zieds" - негосударственная организация, которая уже почти 30 лет оказывает информационную и практическую поддержку молодым людям, родителям, педагогам и другим специалистам в области сексуального и репродуктивного здоровья и правовых вопросах.

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