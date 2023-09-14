Cвидетелем в рамках дела о возможной коррупции в самоуправлении Валмиеры проходит глава правления компании по производству бронетранспортеров (включая знаменитые Patria) Defence Partnership Latvia Угис Раманов. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

В центре внимания KNAB, предположительно, находится один из этапов реализации проекта "Развитие индустриальных территорий в Валмиере". Внимание следователей привлек договор об аренде строящихся на территории парка производственных зданий. Именно на это сооружение претендовал производитель военной техники Defence Partnership Latvia. Компания выиграла конкурс, предложив самую высокую аукционную плату.

Первый этап проекта был реализован в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года при финансировании в размере 4 млн евро. Второй этап — в период с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года на финансирование в размере 5,75 млн евро.

В процессе фигурируют шесть человек, к которым применен статус лиц с правом на защиту. Как стало известно Латвийскому телевидению, по данному делу был задержан также мэр Валмиеры. Свою причастность к коррупционным деяниям от отвергает.

Как сообщалось, KNAB подозревает, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями нескольких предприятий совершили противоправные действия с целью незаконного получения более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).

Во вторник, 12 сентября, KNAB провело уголовно-процессуальные действия в рамках ранее начатого уголовного процесса, в том числе более 20 обысков и допросы на нескольких объектах.

Дело завела 9 июня Европейская прокуратура (EPPO) и передала его в KNAB для досудебного расследования. Расследуется крупное мошенничество и злоупотребление служебным положением, что повлекло за собой серьезные последствия.

4 млн евро были получены самоуправлением для реализации проекта инфраструктуры здания в Валмиере.

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