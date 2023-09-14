Студентов, поступивших в Рижскую академию педагогики и управления образованием, ее ректор Юрис Стабиньш (1940-2023) заставлял смотреть художественный фильм "Общество мертвых поэтов". Он заканчивается сценой, в которой свободомыслящего преподавателя увольняют за нестандартные методы. Сам Стабиньш потерял работу в созданных им учебных заведениях не только из-за нестандартных методов, но и из-за обвинений во взяточничестве. На прошлой неделе стало известно, что Стабиньш все это время скрывался за границей, а этим летом скончался в Италии. Портал Delfi вспоминает, каким был Стабиньш, а также последние годы его жизни, которые вызывают множество вопросов.
Первое, что приходит на ум студентам учебных заведений, которые возглавлял Стабиньш, — это его белый автомобиль Volvo. В середине 1990-х годов такие автомобили, да еще и белые, были большой редкостью. "Стабиньш приезжал в школу только по вторникам, когда в актовом зале проходило большое собрание и урок директора, на котором он рассказывал новости. Я до сих пор это помню — большую пустую стоянку перед школой с единственной машиной — Volvo S70", — рассказал Delfi Раймондс, выпускник Рижской коммерческой гимназии, учившийся там в конце 1990-х годов.