Студентов, поступивших в Рижскую академию педагогики и управления образованием, ее ректор Юрис Стабиньш (1940-2023) заставлял смотреть художественный фильм "Общество мертвых поэтов". Он заканчивается сценой, в которой свободомыслящего преподавателя увольняют за нестандартные методы. Сам Стабиньш потерял работу в созданных им учебных заведениях не только из-за нестандартных методов, но и из-за обвинений во взяточничестве. На прошлой неделе стало известно, что Стабиньш все это время скрывался за границей, а этим летом скончался в Италии. Портал Delfi вспоминает, каким был Стабиньш, а также последние годы его жизни, которые вызывают множество вопросов.