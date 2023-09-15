Замена русского языка как второго иностранного другим иностранным языком будет сложной из-за нехватки педагогов. Кроме того, русский язык из школ убирают в качестве "возмездия" за оккупацию, заявил в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин.

Директор выразил мнение, что идея факультативного изучения русского языка не оправдает себя — интерес к таким кружкам будет постепенно падать. Он указал, что Минобразования начало продвижение поправок, чтобы отказаться в школах от русского языка как второго иностранного — с 2026/2027 учебного года школы будут обязаны предлагать изучение второго иностранного языка, официального для стран ЕС.

"Русский язык как иностранный в нашей школе предлагается как единственная альтернатива. Причина - нехватка финансов и невозможность их спланировать в связи с постоянными реформами и отсутствием рынка труда педагогов", — говорит Денис Клюкин.

По его словам, это - ликвидация последствий оккупации, форма "возмездия" со стороны латвийского государства в отношении русского языка. Многие дети на данный момент сами выбирают русский, но французский, немецкий и испанский также пользовались бы популярностью, если бы их была возможность предложить, считает директор.

Подавляющее большинство русских детей сейчас изучают свой родной язык как иностранный. Согласно новым правилам, изучать родную культуру представители национальных меньшинств смогут впредь изучать в кружках по интересам. Интерес пока абсолютный, но ввиду необязательности может падать.

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