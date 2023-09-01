Школа должна быть безопасным местом, где и ребенок, и родитель, и учитель чувствуют себя принятыми и понятыми, заявила министр образования и науки Анда Чакша, поздравляя всех с Днем знаний.

"Как родители мы вверяем школе самое дорогое - наших детей, которым мы пообещали, что они испытают здесь настоящую дружбу, откроют для себя мир и свои таланты", - говорит Чакша.

Она также призывает уважать и беречь педагогов, которые "являются и остаются залогом хорошего образования", несмотря на то, что образование во всем мире сейчас претерпевает изменения: "Давайте с благодарностью и глубоким уважением посмотрим на каждого педагога, который 1 сентября, утопая в цветах, идет домой, чтобы встать перед классом уже в понедельник!"