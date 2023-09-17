Административный окружной суд планирует рассмотреть апелляционную жалобу TV Rain ("Дождь") на аннулирование разрешения на вещание в письменном процессе 4 апреля 2024 года, выяснило агентство LETA.

Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии. Как отмечают представители телеканала, "Дождь" был назван "угрозой национальной безопасности" на основании одного инцидента, упомянутого в письме Службы государственной безопасности.

Речь идет о высказываниях бывшего сотрудника телеканала в эфире, которые были опровергнуты и удалены, а сам сотрудник уволен. Телеканалу неясно, каким образом "Дождь" может угрожать национальной безопасности в свете принятых мер.

"Не нужно иметь юридического образования, чтобы заметить противоречия в решении суда. Суд отмечает, что рассматривает только период работы телеканала "Дождь" в Латвии - с июля 2022 года. Однако в том же решении рассматриваются события, произошедшие с телеканалом "Дождь" в 2017 году. Это лишь один из примеров", - заявили представители "Дождя".

Телеканал "Дождь" ценит поддержку, оказанную средству массовой информации гражданским обществом Латвии, местными журналистами и неправительственными организациями, которые были обеспокоены произошедшим и созданным прецедентом.

По мнению представителей "Дождя", позиция НСЭСМИ угрожает свободе слова. Недавнее решение НСЭСМИ о наказании портала TVNET подтверждает эти опасения. "Оспаривая решение суда, мы также хотим выразить свою поддержку гражданскому обществу Латвии в его борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ в демократическом обществе, в том числе и во время войны", - поясняет телеканал "Дождь".

Как сообщалось, 4 июля Административный окружной суд отклонил заявление TV Rain ("Дождь") об отмене решения НСЭСМИ от 6 декабря об аннулировании лицензии на вещание.

Суд отметил, что свобода выражения мнения может быть ограничена в определенных случаях, например, при нарушении запрета на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности, общественному порядку или безопасности.

Суд отметил, что НСЭСМИ возбудил против истца несколько дел об административных нарушениях. В данном деле основное нарушение касалось передачи, вышедшей в эфир 1 декабря 2022 года, в которой журналист "Дождя" распространял информацию об условиях жизни российских мобилизованных и упоминал, что на фронте многим солдатам можно помочь с техникой и просто с элементарными удобствами.

По мнению суда, следует учитывать, что Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, поскольку Латвия является соседней страной с Россией, которая начала вооруженный конфликт, вторгнувшись в другую независимую страну - Украину. "Дождь" получил широкое признание как независимое российское СМИ, но это лишь один из аспектов.

Суд указывает, что в данном случае речь идет о программе, призывающей к поддержке, в том числе материальной, российских вооруженных сил, за что в Латвии грозит уголовная ответственность. Такое заявление имеет значение в геополитическом и историческом контексте Латвии.

Представленная информация должна оцениваться с точки зрения латвийской аудитории - совместима ли она с идеей демократического государства, свободой слова и общественными интересами, и в данном случае ответ отрицательный, пояснил суд.

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