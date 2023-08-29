Бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего при крушении самолета 23 августа, похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. "Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", — сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

Официальных данных о том, где и когда пройдут похороны Пригожина, не было. Агентство "Новости Москвы" пишет, что Пригожин был похоронен около 16.00 мск. В ответ на вопрос, почему о церемонии не сообщалось заранее, источник агентства заявил, что "так пожелали родственники".

Как рассказал сотрудник Пороховского кладбища изданию "Агентство.Новости", на похоронах, которые длились около 40 минут, присутствовали порядка 20-30 человек, только близкие и родственники, при этом людей в военной форме на церемонии не было.

Администрация кладбища подтвердила телеканалу " Дождь ", что никаких "пышных похорон" Пригожина не организовывалось. По ее данным, бизнесмена похоронили рядом с его отцом. Остальных погибших при авиакатастрофе в Тверской области не хоронили вместе с Пригожиным.