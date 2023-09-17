Уже на следующей неделе около 3600 граждан России получат извещение о том, что они должны покинуть Латвию в течение трех месяцев. Об этом сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

"Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберется примерно 3600 — придется покинуть Латвию", — рассказала телеканалу представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Срок, чтобы успеть покинуть Латвию, будет составлять 90 дней.

"В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться — мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен. Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, все уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попытаться получить разрешение без послаблений —как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии", — добавила Розе.

Начало сентября было крайним сроком, до которого живущие в Латвии российские граждане должны были доказать знание латышского языка. На этой неделе Сейм подавляющим большинством продлил срок и предусмотрел двухлетний переходный период. Однако это будет относиться только к тем, кто хотя бы пытался сдать языковой экзамен, говорится в передаче.

В настоящее время из 25 тысяч граждан России, подпадающих под действие нового порядка, 14 тысяч подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии. Еще тысяча подала заявление на получение вида на жительство, потому что не знала, что Сейм продлит возможность сдачи экзамена. 6700 подали заявку на повторный экзамен.

Уже сообщалось, что в четверг, 14 сентября, Сейм утвердил во втором окончательном чтении утвердил поправки к Иммиграционному закону, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен.

В течение этих двух лет за такими гражданами РФ будут сохраняться права на получение социальных гарантий — такие же как и у обладателей постоянного вида на жительство. Как и ранее, от экзамена будут освобождать только граждане РФ, достигшие 75 лет — Сейм не снизил возрастной ценз.

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