В четверг, 14 сентября, Сейм утвердил во втором окончательном чтении утвердил поправки к Иммиграционному закону, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен. В течение этих двух лет за такими гражданами РФ будут сохраняться права на получение социальных гарантий — такие же как и у обладателей постоянного вида на жительство. Как и ранее, от экзамена будут освобождать только граждане РФ, достигшие 75 лет — Сейм не снизил возрастной ценз.

За внесение поправок в закон проголосовали 80 депутатов Сейма , против были только 13 депутатов от Национального объединения.

Почти все поправки Национального объединения, ужесточащие редакцию законопроекта, были отклонены. Большинство депутатов согласились лишь с тем, что право на получение социальных гарантий должно быть только у тех граждан РФ, у которых задекларированное место жительства — Латвийская Республика.

Отсрочка в два года и социальные гарантии

Принятые поправки к Иммиграционному закону предусматривают, что те граждане России, которые в указанные в действующей редакции сроки сдали экзамен по латышскому языку, получат право на постоянный вид на жительство в Латвии. В том числе, это право получат те граждане РФ, которые не могли до сих пор претендовать на статус постоянного жителя ЕС из-за недостаточных финансовых средств или же из-за долгого отсутствия в Латвии.

Те граждане России, которые записались на экзамен по латышскому языку, однако до 30 ноября не смогли его сдать, или же не сдали по оправдывающим причинам (например, из-за болезни или иных обстоятельств, на которые нельзя было повлиять), смогут претендовать на временный вид на жительства. При условии, что в срок, на который им выдано разрешение на пребывание в Латвии — это два года — они все же сдадут экзамен.

Такой вид на жительство сроком на два года гарантирует гражданину РФ, у которого декларированное место жительства — Латвийская Республика:

право находиться в Латвийской Республике и право на трудойстройство в Латвийской Республике без ограничений;

право получать такие же самые услуги здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья, как и обладатели постоянных видов на жительство;

права на те же самые услуги, администрируемые Государственным агентством социального страхования и Государственного агентства занятости, статс безработного, экспертизу инвалидности, услуги поддержки по снижению последствий инвалидности, пособия социальной помощи и социальные услуги самоуправления, как и обладатели постоянных видов на жительство.

Чтобы получить такой двухлетний вид на жительство гражданин РФ должен подать заявление в Управление по делам гражданства и миграции до 31 декабря 2023 года. Придется уплатить пошлину в размере 100 евро. Управление будет рассматривать заявления в течение четырех месяцев.

В том числе запросить разрешение на 90-дневное пребывание в Латвии могут те граждане РФ, которые не сдали экзамен, не собираются его сдавать и намерены покинуть страну. В их случае речь идет о сроке пребывания в Латвии, необходимом для завершения всех дел и организации переезда. Находиться в Латвии такие граждане РФ смогут только до 30 марта 2024 года.

При рассмотрении заявлений будут учитываться такие условия:

на гражданина РФ, запросившего временный вид на жительство, не распространяются условия, перечисленные в первой части 36-й статьи Иммиграционного закона (в этом разделе закона речь идет о случаях, когда вид на жительство аннулируется — иностранец предоставил ложные сведения о себе, он фигурирует в списке невъездных в Латвию и так далее, подробнее — с редакцией действующего Иммиграционного закона можно ознакомиться здесь):

достаточными финансовыми средствами считаются фактические прожиточные средства просителя вида на жительство;

на заявителей не распространяется требование приобрести полис страхования здоровья;

для выданного вида на жительства не устанавливается срок регистрации.

Возрастной ценз не изменился: экзамен нужно сдавать до 75 лет

От экзамена по латышскому языку будут освобождаться только те граждане России, которым исполнилось 75 лет — это норма закона осталась прежней. Большинство Сейма проголосовало против поправки депутата от "Стабильности" Светланы Чулковой, которая предлагала снизить возрастной ценз до 65 лет — возраста выхода на пенсию в Латвии в 2025 году. За снижение возрастного порога проголосовали только 17 депутатов Сейма — от "Стабильности" и "Латвии на первом месте", а также один парламентарий от Союза "зеленых" и крестьян. Против были 43 депутата — в основном, представляющие Национальное объединение и "Новое Единство" и один парламентарий от "Прогрессивных", воздержались 32 депутата — в основном от Союза "зеленых" и крестьян, "Объединенного списка" и "Прогрессивных".

Ранее глава Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко утверждала, что особой разницы в результатах на экзамене в возрастной группе 65-75 лет по сравнению с иными, более молодыми, возрастными группами. А потому не было рекомендовано снижать возрастной порог.

Когда закон вступит в силу

Поправки к Иммиграционному закону вступят в силу на следующий день после того, как их провозгласит президент Эдгар Ринкевич. В данном конкретном случае, как следует из 75-й статьи Сатверсме, у президента нет права вернуть законопроект в Сейм на повторное рассмотрение. То есть, редакция закона останется такой, какой ее утвердил Сейм.

"Если Сейм большинством в не менее чем две трети принял срочность закона, то президент страны не может требовать повторного рассмотрения этого закона, не может отдать его на всенародное голосование, и он провозглашается не позже, чем на третий день после того, как президент получил закон", — гласит 75-я статья Сатверсме.

7 сентября за срочность рассмотрения законопроекта проголосовали 82 депутата, против — 12, воздержавшихся не было. Большинство в 82 депутата — это более двух третей Сейма, конституционное большинство, ограничивающее возможности президента. Также и поправки в закон были внесены при поддержке более чем двух третей депутатов Сейма.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram