Замеры уровня CO2 в 303 школах Латвии показали, что только в 17% школ качество воздуха соответствует норме, а хуже всего ситуация в школах крупных городов, сообщает Латвийское радио в передаче "Семейная студия". Во многих классах открывается лишь несколько окон, во время ремонта школ старую систему вентиляции просто закрывали, ничем ее не заменяя. С 2024 года качество воздуха в школах будет учитываться при их аккредитации.

Как рассказал директор института безопасности труда и здоровья среды Рижского университета Страдиня Ивар Ванадзиньш, измерение уровня CO2 — самый удобный способ проверить качество воздуха. Качество воздуха ухудшается из-за дыхания людей, попадания в помещение пыли, а в реновированном здании уменьшается пассивный воздухообмен. Как показывает опыт, в утепленных зданиях снижаются затраты на энергию, но очень ухудшается качество воздуха.

Как рассказала представитель Инспекции здравоохранения Майя Ладейко, перед тем, как посетить школу, инспекция наблюдает за качеством воздуха удаленно. В классах установлены измеряющие устройства, которые отправляют данные на портал для анализа. Недавно школам разосланы специальные анкеты для оценки того, соответствуют ли классы количеству детей.

Проветривать классы нужно правильно, раскрывая окна широко, одного только "зимнего проветривания" тут недостаточно. Есть классы, где открываются одно или два окна, а шесть или восемь не открываются, и с этим нужно что-то делать, говорит Ванадзиньш.

Данные о качестве воздуха в школах могут использоваться при принятии ряда решений, например, о том, какую школу закрыть, а какую оставить, где можно инвестировать, а где в этом нет смысла. Современные системы обеспечивают вентиляцию и адекватный уровень влажности, регулируя свою мощность в зависимости от того, есть ли в помещении дети. Большая ошибка в том, что реновация школ проходила без установки вентиляционных систем.

"Мы никогда не считали свежий воздух ценностью", — признает Ванадзиньш. В будущем надо строить школы меньшего размера, лучше спроектированные и хорошо проветриваемые, считает он.

Начиная с 2024 года качество воздуха в школах будет оцениваться при аккредитации учебных заведений, и готовиться к этому нужно заблаговременно — следить за качеством воздуха и решать проблему не открывающихся окон.

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