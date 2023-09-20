Минздрав принимает недостаточно мер, чтобы онкологические заболевания были обнаружены вовремя, а список компенсируемых медикаментов лишь частично соответствует международным рекомендациям. К таким выводам пришел Госконтроль по итогам ревизиции "Онкология — приоритет без результата", пишет Rus.Lsm.lv.

Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Латвия находится среди лидеров по смертности от злокачественных образований. У нее самый высокий потенциал потерь продолжительности жизни. В 2019 году (более свежих данных нет) рак диагносировали у 11 127 пациентов, и удельный вес выявления на ранних стадиях не улучшался с 2017 года.

Рак на ранних стадиях часто выявляется при профилактических обследованиях — а латвийцы редко их проходят. Даже профилактические проверки у семейного врача, которые раз в год по закону положены любому, с 2017 по 2021 год их прошло всего 14% пациентов.

Проблема и с доступностью семейных врачей: в некоторых местах их просто нет. Ежегодно примерно у 22% практик не хватает медперсонала на охват всех пациентов. Неудивительно, что всего 14% пациентов проходят ежегодный профосмотр. В 38% практиках семейных врачей не создан порядок, в каком пациентов приглашают на профилактические проверки, у них нет электронной базы данных с контактами пациентов. 18% семейных врачей открыто признают, что не обращаются к пациентам, которые долго не приходят с визитом. В ходе опроса 68 % семейных врачей указали, что не выдают пациентам для заполнения так называемую карту онкологической бдительности. Она вводилась как раз для того, чтобы упростить семейному врачу распознавание пациентов с тревожащими симптомами.

Государство оплачивает скрининг на четыре вида рака (рак шейки матки, молочной железы, кишечника и простаты), но и эта возможность задействуется недостаточно, указывает Госконтроль. Например, проверяться на рак шейки майки и груди стоило бы минимум 70-75% женщинам, но реально это делают 36% и 25% латвиек соответственно. Скрининг на рак кишечника должен бы охватывать хотя бы 45% пациентов, на деле же — 14 %. Хуже всего с откликом на призыв провериться на рак простаты: 2%.

Минздрав рассылает бумажные письма с напоминанием, что стоило бы пройти скрининг, но на них реагирует только треть получателей, и есть сомнения, что все письма доходят до адресата.

При симптомах и жалобах при малейшем подозрении на рак пациенту должны предоставить "зеленый коридор" и обследования вне очереди. "Зеленый коридор" работает с 2016 года, и человек должен пройти все обследования в течение 10 дней. Но на практике это не всегда удается реализовать. Госконтроль выяснил, что у 92% обследованных в формате "зеленого коридора" пациентов обследования выполнялись уже при подтвержденной злокачественной опухоли, к тому же диагноз мог быть и уже несколько лет. В то же время множество пациентов направляется для проверок по "зеленому коридору", но подозрения об онкодиагнозах не подтверждаются, и у Госконтроля есть сомнения, что "коридор" не используют для обхода общей очереди. Лишь в 25% случаев услуга действительно работает как задумано. Среднее же время от визита пациента к семейному врачу до постановки диагноза "рак" составляет 195 дней.

Когда диагноз установлен, нужна медикаментозная терапия. И здесь везет не всем.

"В ходе ревизии оценивался и список компенсируемых лекарств — и он напоминает редко заполненный листок в клеточку. В нем ни логики, ни приоритетов, эта система может быть несправедливой к пациентам с одинаковыми нуждами, в результате чего уязвимый человек нередко получает ответ: прости, тебе не повезло с болезнью! Одновременно в ходе ревизии получены доказательства, что в условиях ограниченного финансирования цены на компенсируемые лекарства в Латвии выше, чем в соседних странах", — рассказала Rus.Lsm.lv директор 3-го ревизионного департамента, член совета Госконтроля Майя Аболиня.

Формула расчета цены лекарств, по словам Аболини, не менялась с 2005 года. На чем основана методика — уже неизвестно. Необходимо и упорядочить систему, и выделить реалистичное, отвечающее ситуации финансирование.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram