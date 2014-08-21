Национальные вооруженные силы (НВС) совместно с Государственной пограничной охраной предприняли необходимые действия для закрытия пограничного пункта Силене, сообщил в социальной сети Х командующий НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

На фотографиях показано, как расставляются барьеры и устанавливается забор из колючей проволоки.

Как сообщалось, 19 сентября правительство из соображений безопасности приняло решение закрыть пункт пересечения латвийско-белорусской границы в Силене. С 20 часов того же дня КПП был закрыт.

Решение принято в связи с растущим количеством попыток нелегального пересечения границы и необходимостью передислокации ресурсов. В последнее время границу пытаются нелегально перейти 100 и более человек в день. Мигранты все чаще оказывают сопротивление пограничникам и полиции, отметил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, на неотложные поездки, связанные с работой, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пересечения границы с Беларусью в Патерниеки продолжит работать.

В среднем в день через Силене въезжает 625 человек, а выезжает — 605, въезжает 87 грузовых транспортных средств, выезжает — 85.

Как заявила премьер-министр Эвика Силиня, закрытие границы в Силене освободит ресурсы и станет сигналом для Беларуси, что Латвия охраняет свою границу. Закрытие этого пункта пересечения границы позволит Латвии передислоцировать от 40 до 50 пограничников на охрану границы в других местах.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram