В День учителя президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал учителей поощрять молодых людей мечтать даже о тех целях, которые кажутся нереальными.

В этом году в Латвии День учителя отмечается 1 октября.

Профессия учителя - это призвание и образ жизни, считает президент Латвии. По мнению Ринкевича, по-настоящему талантливый учитель часто является первым источником вдохновения, примером и героем, которому хочет подражать каждый первоклассник.

"Для многих учеников средних школ, гимназий и профессиональных школ отличный учитель - это тот ключ, который может помочь открыть дверь к мечтам молодых людей о будущем", - подчеркнул президент, призвав учителей поощрять молодых людей мечтать, даже если их цели кажутся нереальными или, наоборот, незначительными.

По словам Ринкевича, для каждого учителя характерна ответственность за свою профессию, за каждый урок в классе и за качество учебного процесса. Это также ответственность перед своими коллегами и нашим будущим - молодежью Латвии.

"Сегодня я хочу поблагодарить каждого учителя, вспомогательный персонал школ и всех, кто работает в сфере образования Латвии. Спасибо вам за ваш ежедневный труд, заботу и ответственность за нашу молодежь! Спасибо за вашу миссию в жизни - быть источником вдохновения для всех нас - в классе и в школе жизни", - сказал Ринкевич.

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