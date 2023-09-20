VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC) за задержки с внедрением в Латвии системы контроля средней скорости оштрафовала компанию Fima Group на 17 246 евро, сообщили представители LVC.

Сроком уплаты штрафа было 28 августа 2023 года, но Fima Group со штрафом не согласна и не оплатила его. LVC удержит соответствующую сумму из своих будущих выплат компании.

Это не окончательная сумма штрафа - он будет начисляться и за задержки на других объектах, еще не введенных в эксплуатацию.

Радары средней скорости вводятся в Латвии с опозданием примерно на пять месяцев.

Сейчас в Латвии работают шесть радаров средней скорости: это Таллиннское шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км); Видземское шоссе (А2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне (54,5–62,3 км); Валмиерское шоссе (А3) от моста через Личупе до Сталбе (36,3-38,7 км); участок Рижской окружной дороги (Саласпилс-Бабите) (А5) от Стуниши до Яунмарупе (23,1-28,6 км); региональная дорога Цесис-Вецпиебалга-Мадона от Яунклекери до Крустакрогса (Р30) (22,1-29,0 км) и участок Даугавпилсского шоссе (A6) от Крустпилса до Стурниеки (150,2–159,7 км).

До конца года планируется ввести в действие еще 10 радаров.

Система контроля средней скорости вводится для повышения безопасности

движения на самых оживленных участках дорог. Она измеряет скорость на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги. В начале и в конце участка устанавливается оборудование, которое фиксирует время въезда и выезда автомобиля на данный участок и рассчитывает среднюю скорость, с которой этот участок пройден. Если средняя скорость транспортного средства, зафиксированная системой, выше максимально допустимой, его владелец будет оштрафован.

Система контроля средней скорости дополнительно контролирует наличие техосмотра транспортных средств, оплату дорожных сборов и наличие страховки OCTA.

Fima Group по результатам конкурса устанавливает в Латвии систему контроля средней скорости за 1,261 млн евро. В эту сумму входит и обслуживание системы в 2023-2025 годах. Затем система будет обслуживаться за счет государственного бюджета.

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